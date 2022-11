Denuncia: Fiscalía advierte la existencia de falsos aportantes en Perú Libre

La imagen de una mujer habría sido manchada por la presunta organización criminal del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Un nuevo escándalo involucra al partido política Perú Libre y a su fundador Vladimir Cerrón. Esta noche en “Panorama” se reveló la supuesta existencia de aportantes fantasmas que habrían beneficiado económicamente la campaña de Pedro Castillo.

De esta manera el Ministerio Público detalló, según el dominical, que se utilizó el nombre de un grupo de personas para lavar dinero como aportes. Como se recuerda, este es uno de los argumentos que justifica el pedido de prisión preventiva contra el actual mandatario peruano.

Asimismo, en la última edición del noticiero de Panamericana Televisión, se aseguró que según la investigación de la fiscalía, existen peruanos que habrían donado dinero a la campaña de Perú Libre, pero que en realidad solo se habría brindado sus datos personales como sus nombres, apellidos y número de documentos de identidad para hacer lavado de dinero.

Testigos aseguran nunca haber entregado dinero.

Testimonios

Del mismo modo, “Panorama” presentó algunos casos de los supuestos involucrados, como el de la señora Carmen Solano, quien contó su versión y respaldó la evidencia con la que el Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón.

Esta solicitud de demanda contra el exgobernador regional de Junín se basa en el lavado de dinero y organización criminal. Sin embargo la demandante, quien tiene aproximadamente 70 años, señaló al dominical que se utilizó su identidad de manera falsa.

“Los millonarios enjuagues del sector del partido del lápiz y el lavado de dinero perpetrado desde su organización no contempló límites”, se precisó durante la emisión del reportaje.

La peruana, aseguró al programa de Panamericana Televisión que nunca entregó 3 mil dólares a la organización Perú Libre, la cual respaldó en las últimas elecciones a Pedro Castillo Terrones, como el aporte al partido.

“Yo no he dado ni un centavo, no conozco a ninguna persona de Perú Libre, yo no tengo ese dinero para regalar a nadie. Es falso todo lo que dicen de mi y me indigna que utilicen mi nombre, mi imagen, mis datos”, confesó este domingo 20 de noviembre a “Panorama”.

De acuerdo a lo presentado por Panorama, desde Huancayo las supuestas víctimas se pronunciaron tras enterarse de que sus nombres figuraban como uno de los aportantes de Perú Libre. Luego de todo lo presentado, para la Fiscalía hoy Junín no es la cuna de esta organización política.

“Fue el origen de un partido de fachada que operó desde el gobierno regional y se dedicó al lavado de dinero para financiar campañas y llenar los bolsillos de Vladimir Cerrón”, señaló el Ministerio Público según el dominical.

Vladimir Cerrón podría recibir 36 meses de prisión preventiva. Foto: Andina

¿Quiénes conforman esta supuesta organización?

Según la investigación del dominical, como parte de esta organización criminal estaría la madre de Vladimir Cerrón Rojas. Sin embargo, también se incluye a los congresistas de izquierda Guido Bellido y Waldemar Cerrón.

En todo momento, el reportaje de “Panorama” señala que este grupo delictivo es liderado por el exgobernador de Junín y cuyo dinero recolectado se habría usado para la campaña de Pedro Castillo.

Como si fuera poco, en el reportaje se indicó, que parte de lo recaudado, se utilizó para beneficiar a su líder político, quien debía pagar una caución por delitos anteriores.

De esta manera, para “Panorama” la cúpula delictiva encima de “Los Dinámicos del Centro” y “Tiranos del Centro”, hoy lleva el nombre de organización criminal Perú Libre, y se trataría de una nueva estructura que incluye a dos congresistas y que nuevamente corona a Vladimir Cerrón como el líder criminal máximo.

