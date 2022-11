Christian Cueva ponderó triunfo de Perú ante Bolivia y se refirió a su debut como capitán de la ‘bicolor’

Christian Cueva fue una de las figuras en la fecha doble de amistosos. (Movistar Deportes)

La selección peruana cerró con dos triunfos el año 2022 y una de las figuras en los últimos partidos ante Paraguay y Bolivia, Christian Cueva, hizo un análisis de los encuentros de preparación para las Eliminatorias del Mundial 2026, así como del trabajo del nuevo entrenador ‘bicolor’, Juan Reynoso.

El mediocampista de la ‘bicolor’ realizó un balance de los dos amistosos disputados ante Paraguay y Bolivia y expresó la felicidad que le produce regresar a su equipo Al Fateh de Arabia Saudita con resultados positivos, además del trabajo realizado por el técnico y su staff.

“Me voy feliz porque cada jugador tiene una confianza única que es lo que nos transmite el profesor, todo el comando técnico, y por eso me voy contento. Estos dos partidos han sido muy lindos, irse con estas victorias hacen que me vaya a mi club muy feliz, a seguir trabajando para prepararme”, señaló en conferencia de prensa.

‘Aladino’ también se pronunció respecto a la capitanía del equipo por primera vez en la ‘blanquirroja’ y aunque no ocultó su alegría. Sin embargo, decidió restarle importancia a lo acontecido.

“Yo tengo una responsabilidad más allá de usar la cinta (de capitán), que es algo lindo, yo ya tengo una responsabilidad desde el primer día que decidí ser futbolista profesional y, hoy más que nunca, porque estamos representando a nuestra selección, a nuestro país y siento que aún tengo para aportar mucho más”, afirmó Cueva.

Sobre el debutante Piero Quispe, jugador de Universitario de Deportes, Cueva volvió a destacar su habilidad. “Hace unos días hablaba de él y todos saben la calidad que tiene”, comentó.

Con respecto a la convocatoria para los últimos cotejos, que tuvieron varios convocados debutantes, el ‘10′ de Perú pidió tranquilidad a la afición pues ve un compromiso muy fuerte en todos los jugadores.

“En la selección, en cada jugador que llega el compromiso es grande. Es lindo eso, sentirlo y no me había sentido así hace mucho. Espero que todo el Perú esté tranquilo con lo que estamos haciendo, sin ninguna presión, sin ninguna prisa, no tenemos por qué tampoco, vamos con calma, con tranquilidad, los resultados se van a dar porque hay una idea de juego y un compromiso que se mantiene”, aseveró ‘Aladino’.

Christian Cueva ya había destacado el talento de Piero Quispe.

Luis Iberico le dio el triunfo a Perú

En el amistoso disputado el último sábado 19 de diciembre, el representativo nacional venció por la mínima diferencia a Bolivia dirigida por el extécnico de Alianza Lima, Gustavo Costas. Tras una primera parte donde el único remate a portería llegó pasados los 40 minutos por intermedio de Jesús Castillo, el único gol llegó desde el banco y en la etapa complementaria.

Luis Iberico fue el autor del tanto con el que se decidió el cotejo disputado en el Estadio Monumental de la UNSA, recinto donde su actual club, FBC Melgar, juega como local en la Liga 1. A los 60 minutos recibió un pase filtrado de Christian Cueva y con disparo cruzado batió la valla de Guillermo Viscarra y decretó la tercera victoria seguida desde la llegada de Juan Reynoso a la Videna.

Tras genial pase de Christian Cueva, el delantero de Melgar abrió el marcador en condición de local. (Video: Latina).

