Patricia Barreto se disculpa con reportero de ‘Amor y Fuego’ y le manda saludo a Rodrigo González

Patricia Barreto se disculpó con reportero de ‘Amor y Fuego’ y le mandó saludo a Rodrigo González. (Instagram)

El nombre de Patricia Barreto comenzó a sonar con fuerza este 16 de noviembre y no precisamente por el estreno de ‘Maricucha 2′. Y es que, la actriz acaparó las portadas de los medios de comunicación por haberse negado a declarar para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y por la actitud que tomó cuando el reportero estaba preguntándole sobre su teleserie.

“Pero ¿por qué siempre así de mala onda?”, dijo la figura de América TV y a lo que el periodista acotó: “dime Maricucha dime”. “No, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, señaló un poco fastidiada. “¿Por qué? Estamos conversando”, agregó el comunicador. “Ya, pero no. Besos. Miren la novela”, finalizó.

Esto no pasó desapercibido para Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes criticaron duramente su forma de contestar y aseguraron que en ningún momento han hablado negativamente de su trabajo como para que no quiera declarar para su espacio televisivo. Asimismo, los cibernautas no dejaron de evidenciar su molestia y hasta la tildaron de ‘ridícula’.

Rodrigo González se molesta con Patricia Barreto por no querer responder a las cámaras de Amor y Fuego. (Willax TV)

Ante ello, Patricia Barreto utilizó sus redes sociales para demostrar que no tiene nada en contra de ‘Amor y Fuego’. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz dio a conocer que el mismo reportero la volvió a buscar para entrevistarla. Sin embargo, esta vez se mostró sonriente, reconoció su error y le pidió disculpas por el impase.

“Aquí mis amigos de Amor y Fuego me han sorprendido. Acabo de salir de grabar y estoy con Miguel. Recién nos estamos conociendo, recién estoy entrando al tema de la farándula y todo esto. Quería decirte Miguel, en serio, pedirte las disculpas del caso. Me sentí un poco abrumada por la insistencia de las preguntas, pero mi respuesta no estuvo a la altura”, dijo la artista.

Patricia Barreto aseguró que sus fieles seguidores conocen su verdadera forma de ser, dejando entrever que todo habría sido solo un mal momento. Además, se animó a enviarle un saludó a los conductores del magazine de Willax TV agradeciéndoles por las buenas palabras que han tenido hacía su trabajo.

“La gente de comunidad sabe cómo soy y nada, desde ahora acá (en el corazón). Vamos a conversar y la vamos a pasar bien. También enviarle un saludo a Gigi y Rodrigo, gracias por la buena vibra siempre. Muchas gracias por todo”, agregó.

Patricia Barreto reconoció que cometió un error con el reportero de Amor y Fuego. (Instagram)

¿Qué dijo Rodrigo González sobre la actitud de Patricia Barreto?

El popular ‘Peluchín’ desató su furia contra la actriz por el desplante hacía su reportero. “Qué le pasa a la ‘Maricucha’, estaba preocupada para que no le preguntemos si Andrés Vílchez es su novio, ya sabemos que no, no te lo vamos a preguntar, ya sabemos que chapan porque son amiguis. No te pongas nerviosa”, dijo en un comienzo.

“Qué vamos a hacer programa contigo, me sobran las hojas de la pauta. ¿Qué se cree? la estelar (...) Cuando tu no figurabas, cuando la gente no sabía ni maricucha de ti, nosotros ya liderábamos al mediodía. El suelo esta parejo, pero hay niveles, aunque estés gozando de tu protagónico. Ahorita ya te olvidamos Maricucha”, añadió.

SEGUIR LEYENDO