Nicole Zignago se muestra emocionada en alfombra roja de los Latin Grammy 2022

Nicole Zignago emocionada por cantar esta noche en Los Latin Grammy 2022.

Nicole Zignago se mostró más que emocionada y hasta derramó algunas lágrimas cuando fue entrevistada en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 en Las Vegas. La hija del cantante Gian Marco está nominada como mejor nueva artista en los premios de La Academia Latina de la Grabación y desde que supo la noticia no cabe de felicidad.

Horas antes de que empiece los premios, la peruana hizo su paso por la alfombra roja y la reportera Lety Sahagun de TNT de América Latina, quien también es su amiga le hizo una pequeña entrevista. La periodista le consultó acerca de sus impresiones al ser por primera vez nominado a importantes premios de música.

“Estoy inmensamente emocionada, feliz y creo que agradecida es la palabra que ha descrito toda esta semana. Estoy tomando esta nominación como una pausa en mi vida y en mi carrera para revisar los dos últimos años en los que he comenzado a lanzar música, agradecer todos los si y no, todas las puertas que se me cerraron para que otros se me abrieran...”, comentó inicialmente la artista peruana.

Te puede interesar: Nicole Zignago está nominada a su primer Latin Grammy: “Este reconocimiento es un abrazo al corazón”

Por otro lado, Nicole Zignago mostró mucha alegría al comentar sobre la canción que interpretará en el show de los Latin Grammy, aunque no pudo revelar con quienes cantará, adelantó que estará acompañada de dos cantantes muy reconocidos y asi también compartirá el escenario con otro nominado en su categoría.

“Emocionada por el performance que haré esta noche... cantaré con dos cantantes colombianos y alguien más que está nominada o nominado en mi categoría”dijo y finalmente se despidió con el característico ‘Arriba Perú, Carajo’.

La cantante ha luchado por abrirse camino sola, pese a haber tenido la oportunidad de ser respaldada por su padre. Estudió Música en la prestigiosa escuela de Berklee, ha escrito para diferentes artistas y ha tenido colaboraciones con diversos músicos internacionales.

Tales como; Marco Mares (“La Ola”), Leonel García (“Miento”) y el español Vic Mirallas (“Mirar atrás”). Actualmente vive en Los Ángeles, Estados Unidos, pero siempre regresa al Perú para estar cerca de su familia y de su gente, además de promocionar las producciones que lanza.

¿Con quiénes compite Nicole Zignago en los Latin Grammy?

Nicole Zignago tendrá que medir fuerzas este 17 de noviembre con:

- Angela Álvarez

- Sofía Campos

- Cande y Paulo

- Clarissa

- Silvana Estrada

- Pol Granch

- Nabález

- Tiare

- Vale

- Yahritza y Su Esencia.

Susana Baca, Eva Ayllon y Araceli Poma no lograrón conseguir galardón

Las cantantes y compositoras peruanas, Eva Ayllón y Susana Baca, estuvieron muy cerca de llevarse el galardón por la categoría mejor álbum folclórico en los Latin Grammy 2022, que se llevó a cabo en el Michelob Ultra Arena en Las Vegas.

Sin embargo, la colaboración conformada por el grupo ‘Síntesis’ con los hermanos X Alfonso y Eme Alfonso se llevaron el reconocimiento por su álbum ‘Ancestros Sinfónicos’.

Te puede interesar: Latin Grammy: Eva Ayllón recuerda cómo grabó “Quédate en casa”, el disco que le valió una nominación

Por su lado, nuestra gran exponente de la música peruana, Susana Baca estaba participando por su trabajo musical llamado ‘Palabras Urgentes’, el mismo que viene presentando en diversos conciertos en Lima y diferentes países latinoamericanos.

Eva Ayllón fue nominada por su álbum ‘Quédate en casa’, una producción que realizó durante la pandemia. Quien se mostró muy feliz cuando se enteró de la noticia de ser considera en lista a mejor álbum folclórico.

'Quédate en casa' y 'Palabras urgentes' de las artistas nacionales competirán en los Latin Grammy. (Captura)

La banda Afro-Andean Funk, integrada por la cantante peruana Araceli Poma y Matt Geraghty tampoco logró obtener el título a mejor álbum de música alternativa. Ellos fueron nominados con su disco ‘The Sacred Leaf’, una producción con con temas en quechua y espalo fusionadas con el funk. Pero quien se llevó el galardón fue la cantante española, Rosalía por su disco ‘Motomami’.

SEGUIR LEYENDO