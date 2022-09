Latin Grammy: Eva Ayllón recuerda cómo grabó “Quédate en casa”, el disco que le valió una nominación

Eva Ayllón fue nominada a los Latin Grammy por 'Quédate en Casa'.

El próximo 17 de noviembre, Eva Ayllón competirá por un gramófono de oro de la Academia Latina de la Grabación en la categoría de Mejor Álbum de Música Folclórica por su disco ‘Quédate en casa’, producción que grabó en el 2020, de la mano de su hijo Francisco Ayllón.

La maestra de la música peruana recordó en qué condiciones grabó esta producción. Además, se mostró sorprendida de recibir su decimosegunda nominación a lo largo de su carrera.

“Esta es mi decimosegunda nominación, así que imagínense ya tengo bastantes”, afirma Ayllón a manera de celebración. La intérprete se siente complacida de que esta producción ‘unplugged’, hecha con los pocos recursos que permitían el encierro de la pandemia, figure entre los discos seleccionados para competir en la 23 edición de este importante premio internacional.

El disco ‘Quédate en casa’, publicado en plataformas digitales en el 2021 (https://orcd.co/quedateencasaeva), contiene ocho canciones: ‘Bello durmiente’, ‘Arroz con concolón’, ‘Remembranzas’, ‘Callao’, ‘Último deseo’, ‘Enamorada de estar aquí’, ‘Puente de los suspiros’ y ‘Animo y aliento’.

“El título hace referencia a lo que nos tocó vivir. Al hecho de haber estado encerrados tanto tiempo, con una claustrofobia emocional espantosa, con una depresión terrible, con siempre una lágrima en los ojos, con la mano en el pecho y la angustia de no saber si íbamos a estar bien o si nos íbamos a contagiar”, afirmó Eva.

“Yo estaba muy deprimida y un día, así como jugando, mi hijo Francisco me llamó al estudio (que tienen en su propia casa) y me dijo: a ver mamá tú que tocas el cajón, siéntate y acompáñame. Luego, me dijo por qué no tocas y cantas algo y fue ahí donde empecé a cantar a capella. De ahí nació la idea de hacer este disco. Después, fuimos sumando otras canciones hasta que de pronto hicimos este repertorio maravilloso, con temas muy sentidos, en los que se podía lucir la voz, la guitarra y un cajón”, relató.

Eva Ayllón agradecida con nominación a los Latin Grammy 2022.

Eva recuerda que la primera canción que grabaron para este disco fue ‘Arroz con concolón’. “Cada uno de los músicos desde su casa, con las herramientas que teníamos a la mano porque no nos podíamos reunir. Luego, vino ‘Último deseo’, canción en la que toco el cajón, lo que me entusiasmó muchísimo. Todo el mundo tiene que enterarse que soy una percusionista frustrada, Gigio Parodi me sigue ayudando con algunas cosas. He parado un poco de tocarlo porque me duelen las manos, pero mi intención es seguir haciéndolo”, contó.

Eva Ayllón, quien en el 2019 fue distinguida con un Grammy a la Excelencia Musical por su prolífica carrera, comparte la terna de esta nueva nominación con Paulina Aguirre, Pedro Aznar, Natalia Lafourcade, Sandra Mihanovich, X Alfonso y Eme Alfonso y Susana Baca.

Feliz por Susana Baca y a Nicole Zignago

“Es la primera vez que comparto con Susana una nominación. Lo importante es que somos compatriotas, así que los méritos de ambas son crédito para el Perú. Considero que esta sola nominación ya es un triunfo. Debo acotar que estoy muy contenta y orgullosa del increíble trabajo que ella viene haciendo por la música peruana”, sostuvo la intérprete.

A la par, Eva saluda a Nicole Zignago, hija de Gian Marco, quien compite en la categoría de Mejor Nuevo Artista. “Definitivamente, de Nicole puedo decir que lo que se hereda no se hurta. Ahí, en ella, está la prueba”, afirma la maestra, sin dejar de felicitar también el trabajo de Aracely Poma, nominada a través de su grupo Afro-Andean Funk a Mejor Álbum de Música Alternativa. “Estamos llevando la fuerza de la mujer peruana a los Grammy Latino, eso es lo importante”, concluyó Ayllón.

