Christian Cueva elogió a Juan Reynoso en la selección peruana y habló de los penales: “Siempre voy a querer patear”

La selección peruana empezó una nueva semana de trabajos en la Videna con miras a los amistosos que sostendrá ante Paraguay en Lima y contra Bolivia en Santa Cruz el 16 y 19 de noviembre, respectivamente. En ese sentido, el técnico Juan Reynoso ha aprovechado estos días para buscar implantar su modelo de juego y que el equipo actúe como mejor le parece. Justamente, Christian Cueva resaltó los trabajos del ‘Cabezón’ y reconoció que el grado de confianza ha ido en aumento.

“Veo que los trabajos son muy buenos. Con el ‘profe’ y todo su comando técnico hay una gran relación. Hay una buena amistad que está creciendo con todos los compañeros y muy contento que sea un entrenador peruano que esté con la selección. Es importante para nosotros como jugadores ese plus que nos da”, comentó en conferencia de prensa luego de las prácticas.

De la misma manera, ‘Aladino’ consideró que la mente del plantel está puesta en luchar por todo lo que se les ponga enfrente. “Estamos contentos con su llegada, con los trabajos que hace y vamos a darle para adelante. Se trata de una nueva historia y vamos a tratar de pelear cada objetivo”, dijo.

Christian Cueva en un entrenamiento de la selección peruana con Christofer Gonzales. (FPF)

Desde que Juan Reynoso asumió como técnico de la selección peruana, visitó los entrenamientos de cada equipo, así como a los partidos de la Liga 1. Quiso ver ‘in situ’ el trabajo de cada club para ver en qué condiciones llevan a cabo sus labores, además de ver algunos valores nuevos para incorporar a la ‘blanquirroja’. La prueba de esto último se pudo comprobar en la lista selectiva que eligió para la anterior fecha doble de amistosos contra México y El Salvador, con caras nuevas y que el DT ha empezado a tener en consideración.

Bryan Reyna fue uno de los jugadores que se estrenó con la camiseta nacional y lo aprovechó contra los salvadoreños con el tercer gol en la victoria 4-1. Pero así como él, hay otros elementos en la mira y que Reynoso tratará de sumar para agrandar el universo de jugadores.

Christian Cueva y los penales

Christian Cueva también fue consultado sobre la posibilidad de volver a patear penales. De hecho, la última vez que lo hizo acabó en gol, en el cuarto tanto de la mencionada victoria ante El Salvador. Evidentemente, en la previa estaba la ejecución errada contra Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018, un hecho que recordó perfectamente.

“El tema de los penales es algo que siempre voy a querer, agarraré la pelota y voy a patear. Después mucho dependerá de las decisiones que tome el entrenador. Después del Mundial de Rusia me sentí mal, pero no por el penal en sí, sino porque tenía la ilusión de seguir avanzando. Luego me pasaron cosas y pude recuperarme. Tuve el apoyo de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres y, sobre todo, de Dios”, comentó.

Sin embargo, su intención pasa por ignorar las críticas y mantenerse firme en su decisión de hacerle frente a las adversidades, en este caso, a seguir siendo una opción como lanzador. “En este momento estoy muy tranquilo con eso. No pasa por mi cabeza qué puedan decir si es que pateo un penal o no. Voy a agarrar y, al que no le guste, que se vaya allá”, sostuvo.

El volante del Al-Fateh vivió un episodio fatídico ante los daneses en la pasada cita mundialista. Justo cuando el marcador iba 0-0, el jugador sufrió una falta dentro del área rival, por lo que el árbitro sancionó penal luego de la revisión en el VAR. Pero al momento de patear, envió la pelota por encima del arco defendido por Kasper Schmeichel.

Esa falla habría costado el marcador, ya que los europeos terminaron imponiéndose por la mínima diferencia con la diana de Youssef Poulsen. Además, la derrota con Francia supuso solo la suma de tres puntos (le ganó a Australia) y la eliminación en fase de grupos.

La jugada completa desde la falta al volante peruano con revisión del VAR y lanzamiento de penal. | Video: Perfre / Latina

