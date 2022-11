La ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022: hora, TV y quiénes son los artistas que no participarán del show

La ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022 (The Drum)

El comienzo del Mundial de Qatar será el próximo 20 de noviembre con el partido entre el seleccionado local y Ecuador, en un encuentro válido por el Grupo A de la Copa del Mundo. Pero más allá del inicio de la actividad deportiva, ese mismo día, en la previa al partido, se producirá la ceremonia inaugural en el estadio Al Bayt con capacidad para 60 mil personas.

Se estima que una hora antes de que comience a rodar el balón en el césped se pondrá en marcha un espectáculo que tendrá varios shows musicales. Más allá de los rumores sobre la posibilidad de que varios artistas de alcance mundial estén presenten en la fiesta, en las últimas horas varios confirmaron que no serán de la partida.

El horario de inicio se estima en que será a las 12 (hora argentina) y la televisación estará a cargo de la TV Pública y DirecTV Sports, ya que ambos canales transmitirán el partido entre el seleccionado de Qatar y su par sudamericano.

Una de las primeras fue Dua Lipa, que confirmó que no viajará a Qatar. “No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, aseguró. Por su parte, otro de los icónicos cantantes que anunció que no será de la partida fue el británico Rod Stewart. “Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé, no me parecía correcto ir”, dijo quien es un gran aficionado al fútbol al diario británico Sunday Times en una entrevista en la que le preguntaron por la vulneración de derechos humanos en el territorio árabe.

Los otros dos que aseguraron que no estarán en la inauguración del Mundial fueron Shakira y J Balvin. Los artistas colombianos, que en un momento habían sido mencionados como los elegidos para liderar el show.

El estadio Al Bayt, sede del primer partido del Mundial de Qatar (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Entre los otros mencionados para ser parte, BTS anunció oficialmente que uno de sus miembros estará presente en el evento. BigHit, la agencia representante del grupo informó que Jungbook cantará en la ceremonia de apertura. Además, se especula que otra banda que puede ser parte son los Black Eyed Peas.

Más allá de los rumores y de las versiones que puedan surgir, la expectativa es enorme para la fiesta inaugural porque se trata de la primera Copa del Mundo en Medio Oriente y hay quienes afirman que Qatar prepara un gran espectáculo para comenzar de forma oficial el máximo certamen de fútbol en el mundo.

Lo que sí se sabe es que Maluma interpretará el tema oficial del Mundial al inaugurar el sábado el Fan Fest Al, junto a Nicki Minaj y Myriam Fares. Los tres interpretarán ‘Tukoh Taka’.

En relación con lo apuntado, se espera una gran producción en el repertorio que se verá antes del encuentro entre Qatar y Ecuador. Habrá 10 mil voluntarios en el evento. Pero tanto la FIFA como el comité organizador local guardan bajo cuatro llaves los detalles, aunque es posible que con el correr de los días se haga oficial quiénes serán las estrellas de la inauguración.

A estos referentes de la música internacional se sumarán Trinidad Cardona, Davido y Aisha, los artistas elegidos para interpretar la canción oficial del Mundial ‘Hayya Hayya’ (Mejor Juntos), y desde su estreno en abril en el sorteo del Mundial se convirtió en un furor en las redes sociales. Ellos estarán presentes en la apertura de la gran fiesta del deporte en 2022.

A qué hora comenzará la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar

9 México.

10 Perú, Colombia, Ecuador.

11 Paraguay, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos.

12 Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

Quiénes serán los encargados de la transmisión de TV y streaming

TV Pública (Argentina)

DirecTV Sports (Latinoamérica)

