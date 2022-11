Alex Valera consideró “importante” anotar con la selección peruana

El delantero nacional abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate. (Video: Latina).

Alex Valera, autor del único tanto del partido ante Paraguay en el estadio Monumental, reveló que se siente bastante motivado y está seguro que su desempeño en el exterior lo ayudará a seguir creciendo y madurando como futbolista.

Asimismo, señaló que la primera victoria en casa al mando de Juan Reynoso es muy importante e incluso siente que la idea de juego ya se está viendo reflejada en el campo, algo que en el primer partido no se pudo evidenciar.

“Es muy importante anotar un gol, para mí es una motivación para poder seguir trabajando y corrigiendo muchos errores. Yo creo que este partido demuestra que si queremos, lo podemos hacer y simplemente los entrenamientos del día a día están haciendo que nos conozcamos mejor al igual que el entrenador”, dijo.

Además, siente que el estar en una liga como la de Arabia lo ayudará a seguir mejorando: “Este año estoy teniendo más experiencia en el fútbol internacional. Estoy en una liga que es muy distinta a la de Perú, es un poco más intensa y estoy seguro que eso me va a ayudar bastante a seguir mejorando”.

Con gol de Alex Valera, la selección peruana se impuso de local ante los 'guaraníes' en choque nada amistoso. (Video: Movistar Deportes).

No obstante, agregó que está dispuesto a aprovechar cada oportunidad al máximo: “La selección también me ayuda mucho, porque queramos o no, la intensidad es muy diferente y en cada entrenamiento con la selección estoy tratando de corregir errores. Aún me falta mucho por aprender, quiero dar lo mejor de mi y ganarme todas las oportunidades que se me presenten”.

De esta manera, el delantero del Al Fateh aseguró que es muy importante seguir sumando experiencia en su club, en la selección peruana y si se da la oportunidad de anotar, seguir haciéndolo.

El gol del triunfo

El desempeño que mostraron los dirigidos por Juan Reynoso durante la primera mitad no logró convencer a la afición. Sin embargo, tras el descanso, se pudo ver a un Perú totalmente diferente desde el ingreso de Christian Cueva al terreno de juego, que con su liderazgo le dio confianza al resto de sus compañeros.

Cabe resaltar que la presencia de ‘Aladino’ generó que la selección paraguaya se sienta dominada y sin muchas opciones de juego. Las transiciones ofensivas del ‘10′ castigaron al rival e incluso llegaron a mostrarse bastante frustrados.

Fue la buena actuación de Cueva que logró exasperar al lateral Iván Ramírez, quien derrumbó con un fuerte pelotazo en la espalda al trujillano, lo que provocó que Alex Succar y Fabián Balbuena terminen siendo expulsados a tan sólo seis minutos de finalizar el encuentro.

Alexander Succar y Fabián Balbuena fueron expulsados en el encuentro. (Video: Latina).

Sin embargo, no todo fue negativo, pues en esta ocasión, el encargado de abrir el marcador y sellar el triunfo fue Alex Valera. El atacante nacional anotó el primer y único tanto del encuentro iniciando la segunda mitad del compromiso, lo que desató la locura de todo el estadio Monumental.

Se jugaba el minuto 49 cuando el árbitro principal del encuentro cobró un tiro de esquina a favor de la ‘Blanquirroja’. Tras ello, Christofer Gonzáles fue el encargado de ejecutarlo y enviar el balón al área rival, generando que el delantero nacional logre desmarcarse y pueda cabecear hacia el primer palo. A pesar del esfuerzo del guardameta paraguayo por atajar, no logró hacerlo por la velocidad en la que iba el balón.

Gracias a este tanto, la selección peruana logró imponerse por 1-0 ante la ‘albirroja’, que no ha logrado vencer al conjunto nacional desde el 18 de noviembre de 2014. Como se recuerda, este es el primer amistoso de la fecha FIFA, ya que el sábado 19 de noviembre Perú se enfrentará a Bolivia en el estadio Monumental de la UNSA en la ciudad de Arequipa a partir de las 7:30 p.m.

