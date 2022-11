Erick Osores cuestionó a Innova Sports tras derrota ante Melgar: “Sporting Cristal ha perdido jerarquía”

El periodista, entre otras cosas, cuestionó los fichajes extranjeros que no jugaron en las semifinales y a la gestión de Innova Sports. (Video: ESPN Perú)

La estrepitosa caída de Sporting Cristal en las semifinales de la Liga 1 2022 ante Melgar significó un duro golpe para la institución ‘rimense’, pues recibió un total de cuatro goles entre los duelos de ida y vuelta, y sin poder marcar un solo tanto. Esto causó la molestia de muchos hinchas que se dieron cita en el Estadio Nacional para pedir la salida del técnico Roberto Mosquera, algo que se terminó concretando. Sin embargo, el periodista Erick Osores fue más allá y criticó la gestión de los dueños del club, Innova Sports.

Todo empezó con un análisis por el rendimiento del conjunto ‘Dominó’, hasta que se refirió a los ‘celestes’, quienes llegaban mejor a estos encuentros por los últimos resultados en el Torneo Clausura, pero que no pudo convertir un solo gol en la serie.

“La final es el lugar que le corresponde a Melgar, para el que estaba destinado. Era muy bueno lo del año como para quedar mirando de afuera. Entonces lo hizo bien y con un resultado global de cuatro a cero a Cristal de ser el invicto, el equipo casi imbatible, el que había perdido solo una vez en la altura, que era dificilísimo ganarle en el torneo regular. Bueno de un partido a otro le hicieron cuatro goles y no hizo ninguno, ¿qué pasó?”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

Con goles de Bernardo Cuesta y Luis Iberico, los arequipeños derrotaron a los 'celestes' y clasificaron a la final de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Reclamos de los hinchas

Asimismo, tuvo palabras sobre la hinchada, que asistió al principal recinto deportivo del país para ver ganar a su equipo, pero que terminó enfadada por la labor del ahora exDT. En esa línea, el comunicador dejó entrever que los propietarios también tendrían la responsabilidad de esta eliminación.

“La gente de Sporting Cristal concurrió masivamente. Es cierto, el estadio no estuvo completamente lleno, pero hubo una marea de hinchas ‘cerveceros’ que terminaron aplaudiendo al equipo, aunque también cuestionando lo que pasa fuera de la cancha: con el comando técnico, las decisiones de Mosquera, y también las que vienen desde arriba”, sostuvo.

Fichajes con poca relevancia

En eso, cuestionó que los extranjeros que Sporting Cristal sumó esta temporada no hayan sido titulares contra Melgar. “¿Hace cuánto que Cristal no se refuerza de una manera que influya decisivamente? Porque sus extranjeros Buonanotte, Escobar y Sosa han tenido que venir del banco. Lo que significa que sus delanteros, que vienen a hacer la diferencia, no han estado. ¿Culpa de ellos o la elección tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver esta molestia de Sporting Cristal con los hinchas que hoy se han visto arrasados?”, se preguntó.

Ahí fue cuando citó a Innova Sports, empresa dueña del club, por el mal armado del plantel y la gestión que lleva realizando desde su llegada en setiembre del 2019. “Es algo que no es normal porque uno lo tiene siempre a Cristal compitiendo arriba y en estos partidos puede perder, pero no por cuatro a cero de diferencia e un global. Eso realmente ha llamado la atención y creo que el último tiempo, con Innova a la cabeza, Sporting Cristal ha perdido jerarquía”, sentenció.

Joel Raffo es el presidente de Sporting Cristal y parte del directorio de Innova Sports. (Lino Chipana)

Y es que Sporting Cristal le puso fin a una peculiar racha de salir campeón nacional en los años pares desde el 2012. Precisamente, con Roberto Mosquera se coronaron en esa temporada, además del 2014, 2016, 2018 y 2020, siendo el equipo más ganador del Perú en la última década. No obstante, esto se cortó con la caída ante Melgar, que además significó la partida del entrenador nacional.

Ahora, los fichajes extranjeros de esta temporada es uno de los temas más discutidos. Primero con John Jairo Mosquera, luego con Leandro Sosa, de ahí con Diego Buonanotte y Joffre Escobar, además de Juan Sánchez. De todos ellos, solo el uruguayo y el argentino tuvieron cierta regularidad e influencia en el juego. El resto no ha podido rendir acorde a lo esperado y ni qué decir del último jugador en mención, que actuó solo en la Reserva.

Sin duda, le queda una ardua tarea para Innova Sports, ya que con el dinero que dejó de percibir por la fase de grupos de la Copa Libertadores (jugará fase previa), tendrá que armar un presupuesto para competir por la Liga 1 y tratar de superar las etapas del certamen continental el 2023.

