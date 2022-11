Andrea Luna reflexiona sobre la violencia contra la mujer: “Está en cada una tomar fuerza y decir ‘basta’”

Andrea Luna abrió su corazón con Infobae sobre el duro personaje que le ha tocado interpretar. (Instagram)

Andrea Luna ha demostrado que puede protagonizar cualquier personaje que se proponga. La actriz de 30 años ha desarrollado su talento estudiando actuación en el extranjero, participando en series, novelas, películas y teatro. Esta vez, llega a la palestra una vez más con ‘Jauría’, una impactante puesta en escena dirigida por Jennifer Aguirre Woytkowski, la cual relata la historia de una víctima de violación.

Esta obra está basada en las declaraciones que la denunciante de 18 años y los acusados realizaron en el juicio de ‘La Manada’, ocurridos durante las fiestas de San Fermín el 06 de julio de 2016, en Pamplona, España. ‘Jauría’ es una producción construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las palabras que tanto la joven como los agresores realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía.

En entrevista con Infobae, Andrea Luna nos contó más detalles de su protagónico y cómo se preparó para enfrentar cada minuto de esta obra. Asimismo, resaltó la importancia de llevar terapia psicológica luego de afrontar un episodio de violencia. También reveló si ha recibido alguna propuesta para volver a trabajar en televisión.

Interpretas a una víctima de violencia sexual, ¿cómo fue para ti asumir este papel?

Te diría que estoy feliz porque me encanta el reto, pero a la vez con mucha impotencia porque todo esto pasó en un juicio, y fue muy fuerte. No hay ningún cuidado con la víctima. Es una mezcla de varias emociones como alegría, tristeza, rabia, impotencia... Siento muchas cosas desde que iniciamos el proceso porque esa mujer puede ser cualquiera de nosotras.

¿Cómo te preparaste para esta obra?

Hicimos un bosquejo de cómo sería el montaje. Después, tuvimos asesorías con psicólogas y especialistas en violencia de género que trabajan con víctimas de violencia. Ahí nos acercaron más al tema. Nosotros no teníamos conocimiento de todo lo que pasaron.

Es un hecho que, lamentablemente, refleja la realidad de muchas mujeres...

Sí, es muy triste. Yo he decidido no tener televisor, no veo señal abierta, pero sí me entero de algunas noticias que me llegan por las redes sociales y es increíble la cantidad de casos de violación, de violencia que hay hacía la mujer y de tocamientos indebidos.

Andrea Luna. (Instagram)

¿Cuál fue la primera reacción del público al ver la obra en el Nuevo Teatro Julieta?

Me he sentido nerviosa por el tema, porque sé que es fuerte. Hay mucha gente que sale (del teatro) muy movida como tratando de procesarlo. También salen muy agradecidos por el trabajo que uno entrega. He recibido comentarios muy bonitos de mi trabajo. Lo que me encanta es que dicen que tengo mucha verdad, entrega, contención y que no desbordo. He tenido muchas palabras de agradecimiento por amigos, colegas, gente que no conozco y mi familia.

¿Consideras que con esta puesta en escena estás levantando tu voz de protesta por aquellas mujeres que no se les ha escuchado hasta ahora?

Por supuesto. Cuando la directora me entregó el personaje, me dijo ‘tú eres la voz de muchas mujeres’ y por eso yo hago esta obra. Yo soy la voz en ese momento de muchas mujeres que no pueden hablar de estos temas o tratan de denunciar y no pueden. Creo que con esta obra se remueven muchas cosas y nos hacen reflexionar. Nos preguntamos si realmente hay justicia, y si el sistema está diseñado para defender a la víctima o al violador.

En alguna ocasión comentaste que te sentiste violentada (por Pietro Sibille), ¿qué consejo le darías a las personas que están pasando por una situación similar?

Es tan complicado. Siento que cada mujer tiene su proceso para hablarlo y decirlo porque no sabes en qué situación está viviendo. Creo que hay grupos de ayuda, amigos, familias, psicólogas y gente que te puede dar consejos desde el amor, pero está en cada una tomar esa fuerza y decir ‘basta, ya no quiero esto, quiero un cambio en mi vida, quiero salir de esto, no dependo de nadie y puedo sola’.

Para mí fue fácil porque no tengo un vínculo como un hijo, pero creo que de todas maneras una puede. No queremos más mujeres desaparecidas, muertes por parte de las parejas y que las familias digan ‘enterramos a nuestra hija o madre’. Hay que pedir ayuda y hablarlo.

Es importante llevar terapia psicológica...

Claro, siempre la terapia es importante. Yo creo que siempre hay que visitar a una psicóloga porque es un proceso largo. Los terapeutas, psicólogos y psicoanalistas están para ayudarnos. Creo que sí, siempre hay que tener apoyo psicológico y la familia también te da fuerzas para salir de una situación de abuso. Todos tenemos muchas cosas en nuestro interior que queremos decir.

¿Te llegaste a sentir desprotegida?

Yo me siento siempre desprotegida porque creo que vivimos en una ciudad muy violenta. Trato de no salir mucho. Obviamente a mí trabajo, pero no salgo mucho a pasear. A veces, de mi casa a otro país porque me siento más segura. Aquí sales a la calle y ya te están gritando, no puedo lucir un escote porque dicen cosas de mi cuerpo. Me siento censurada, violentada y es la verdad. Me siento más segura personalmente, pero en la calle no.

Andrea Luna también protagonizará la segunda temporada de "Princesas", ahora bajo el nombre "Brujas".

¿En qué etapa de tu carrera te encuentras?

En este momento estoy buscando personajes para darles mi voz, que me llamen mucho y que tengan algo muy importante que decir. Quiero abordar temas de los que no se hablan o de los que la gente no sabe cómo interpretar. Me gusta incomodar al público y generar debates. No solo para entretener, sino para que reflexionen. Yo estoy buscando eso aquí (Perú) y en el extranjero porque hay mucho trabajo afuera. Estoy agradecida de haber conseguido tantos contactos en el exterior. Ser actor es muy sacrificado y cada vez hay menos trabajo aquí, por eso me provoca coger buenos proyectos.

¿Te han propuesto volver a la televisión?

Yo tengo grabado una novela completa que todavía no ha salido. Se llama ’Brujas’, la segunda parte de ‘Princesas’, pero no sé cuándo va a salir. Se supone que en estos meses ya sale al aire. La grabé a principios de este año. Hasta el momento, en televisión solo eso. Ahora tengo más propuestas para hacer teatro.

Si te llama Gisela Valcárcel, ¿aceptarías regresar a su reality?

Este año no he recibido la invitación. Supongo que es porque ahorita estoy más enfocada en el teatro, el cine y no en la televisión, pero creo que si me propusieran bailar, sí me gustaría. Solo por el hecho de bailar porque me encanta y me mantiene en forma.

NOTA: ‘Jauría’ se presenta hasta el 20 de noviembre en el Nuevo Teatro Julieta. Las entradas están disponibles en la plataforma web de Joinnus y los precios oscilan desde los treinta soles hasta los sesenta soles.

Andrea Luna. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO