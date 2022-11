‘Al Fondo Hay Sitio’: Cristóbal Montalbán se viste de chupetín, recibe beso de July y usuarios reaccionan

Cristóbal Montalbán se viste de chupetín, recibe beso de July y usuarios reaccionan. Twitter.

Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) consigue trabajo de anfitrión y tiene que usar traje en forma de paleta llamado ‘Chapetín’. En el último capítulo de la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’, se puede ver que el hijo de Diego Montalbán sigue el consejo de July Flores (Guadalupe Farfán) y busca un segundo trabajo, ya que el primero no le permite cubrir sus gastos diarios .

Como se recuerda, luego de que Cristóbal Montalbán mintió a su padre, cuando le dijo que era chef y había estudiado gastronomía en Barcelona, Diego lo botó de la casa, pero luego permitió que regrese a su mansión.

El esposo de Francesca Maldini aceptó, pero con la condición que le devuelva todo el dinero que invirtió en su educación, por eso le ofrece trabajo como mozo en su restaurante.

Lamentablemente, Diego le descuenta la mitad de su sueldo para pagar la deuda que tiene con él. Al hermano de Alessia, con que le queda de su pago por trabajar, no le alcanza para sus gastos personales.

Por eso, al necesitar dinero, pide a todas sus amistades que le presten plata, inclusive le pide a Yuly para comprar unos chimpunes; sin embargo, la sobrina de Charito (Mónica Sánchez) le aconseja buscar otro trabajo para cambiar su situación y gaste en cosas más importantes su dinero.

Es así que Cristóbal consigue empleo de anfitrión, pero no se imagina de qué se tratará. Cristobal tiene que vestir un traje blanco muy pegado al cuerpo y en la cabeza llevar un dunlopillo en forma de paleta color rosado, además de un lazo rojo en el cuello.

En su primer día de trabajo, Cristóbal tiene que pedir que el público le dé besos en la mejilla a cambio de una paleta gratuito llamado ‘Chapetín’. Además de registrar el beso con una foto. En su jornada laboral vivió muchas anécdotas; como señoras que lo prellizcarón en el cuerpo, chicas que lo besaron en la boca y jóvenes que también quisieron un beso.

Las redes sociales de inmediato reaccionaron al nuevo empleo de ‘Cris’, por eso se hizo tendencia nuevamente las siglas de AFHS. Los cibernautas no dudaron en comentar al respecto: “El Crispetín no existe, el crispetín”, “Yo le compraría todos los chupetines”, “Cómo le vas a preguntar que vende, jajaja”, “Perdón, pero yo me tengo que reír jajaja”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Twitter.

Usuarios reaccionan por el nuevo empleo de Cristóbal Montalbán. Twitter.

Usuarios reaccionan por el nuevo empleo de Cristóbal Montalbán. Twitter.

Usuarios reaccionan por el nuevo empleo de Cristóbal Montalbán. Twitter.

Usuarios reaccionan por el nuevo empleo de Cristóbal Montalbán. Twitter.

Cristóbal recibirá beso de July Flores

Para alegría de todos los fanáticos de la pareja, Cristóbal y July, la trabajadora del hogar de la casa de los Montalbán le dará un beso en la mejilla a Cris. Esto porque en los avances del capítulo 99 de la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ se puede ver que envían al sobrino de Macarena a trabajar a la residencial ‘Las Nuevas Lomas’.

En la tiendita de ‘Mi Palomita’ de Don Gilberto (Gustavo Bueno) tendrá que recibir besos de todos las clientas que en su mayoría son las trabajadoras del hogar de esa zona. Luego de ello, le tocará el turno a la prima de ‘Jaimito’, quien muy nerviosa le dará un beso a Cris, él le pide que lo bese como si le gustará el ‘Chapetín’ y ella sonríe y le da otro beso.

Esto emocionó de sobre manera a todos los seguidores de la parejita en Twitter, que pedían hace mucho tiempo que avance la historia de amor entre ellos

Los usuarios de esta red social han comentado que ya quieren que inicie un romance entre ellos y han escrito estos mensajes. “Si después del beso Cris se queda mirando la foto, va a ser mi fin, amigos”, “Ayuda soy tan feliz. Mi Crisly hermoso”, “Hermanas lo lograron. Una escena entre July y Cris” y “Hoy es de ellos”, fueron algunos tweets.

Usuarios reaccionan al beso que July le da a Cristóbal en AFHS. Twitter.

Usuarios reaccionan al beso que July le da a Cristóbal en AFHS. Twitter.

Usuarios reaccionan al beso que July le da a Cristóbal en AFHS. Twitter.

Usuarios reaccionan al beso que July le da a Cristóbal en AFHS. Twitter.

SEGUIR LEYENDO