Cristóbal Montalbán aparece en la premiación de July Flores, cuando los Gonzales la dejaron plantada

Cristóbal Montalbán aparece en la premiación de July Flores y las redes lo celebran | América TV / Al Fondo Hay Sitio

¡Se acerca el momento! July Flores y Cristóbal Montalbán volvieron a protagonizar un romántico momento en el capítulo 101 de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Aunque esta vez fue la sobrina de Charo quien se llevó la decepción de toda su familia, el hijo de Diego Montalbán logró devolverle la sonrisa.

Todo sucedió cuando July llegó a la ceremonia de su instituto, en la que la iban a premiar por su destacado trabajo en el primer ciclo de la carrera de enfermería. Para este momento especial, la joven no dudó en invitar a toda su familia, esperando que se sientan orgullosos de ella, pero no sucedió como lo esperaba.

Cuando la premiación empezó y la llamaron para recibir el premio por su excelentes calificación, July decidió voltear a ver si alguno de los Gonzales había llegado, allí se sorprendió. Cristóbal Montalbán apareció en la puerta y fue quien la aplaudió por su gran logro.

Tras recibir su estetoscopio como reconocimiento, July conversó con Cristóbal y la preguntó la razón por la que llegó hasta su instituto. El hermano de Alessia le confesó que sabía que nadie de su familia iba a llegar, por lo que no lo pensó dos veces y decidió ir a verla para celebrar junto a ella.

Cristóbal llegó a la premiación de July. (América TV)

Este momento, generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Como se conoce, July ha demostrado tener grandes sentimientos por el ‘joven Cristóbal’, quien pese a no corresponderle completamente, poco a poco parece que viene enamorándose de ella.

Usuarios celebran la escena de July y Cristóbal

Luego de emitirse el momento en el que July y Cristóbal tienen un acercamiento casi amoroso, las redes sociales estallaron. Miles de fanáticos ya han apodado a este amor como ‘Crisly’ y esperan que en los siguientes capítulos ya se consoliden y formalicen como pareja.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de ellos agradecieron el gesto del hijo de Diego, mientras que otros también se identificaron con la prima de Joel, porque en algún momento su familia no pudo acompañarlos en un día especial, pero hubo alguien quien se encargó de que el día no sea completamente malo.

Usuarios reaccionan a escena de Al Fondo hay Sitio. (Twitter)

Usuarios reaccionan a escena de Al Fondo hay Sitio. (Twitter)

Usuarios reaccionan a escena de Al Fondo hay Sitio. (Twitter)

Usuarios reaccionan a escena de Al Fondo hay Sitio. (Twitter)

Usuarios reaccionan a escena de Al Fondo hay Sitio. (Twitter)

Usuarios reaccionan a escena de Al Fondo hay Sitio. (Twitter)

SEGUIR LEYENDO

<a href="https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/10/al-fondo-hay-sitio-franco-pennano-protagonizo-experimento-social-antes-de-ser-cristobal-montalban/">Franco Pennano protagonizó experimento social antes de ser Cristóbal Montalbán en ‘Al Fondo Hay Sitio’</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/10/al-fondo-hay-sitio-july-flores-demuestra-celos-al-ver-como-otras-mujeres-besan-a-cristobal-montalban/">‘Al Fondo Hay Sitio’: July Flores demuestra celos al ver como otras mujeres besan a Cristóbal Montalbán</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/09/al-fondo-hay-sitio-gustavo-bueno-magdyel-ugaz-la-razon-de-por-que-vimos-una-desgarradora-imagen-de-don-gilberto-en-redes/">‘Al Fondo Hay Sitio’: la razón de por qué vimos una desgarradora imagen de ‘Don Gilberto’ en redes</a>