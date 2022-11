Alessia Montalbán llora por reconciliación entre Jimmy y Kimberly y las redes explotaron

Alessia admite que le gusta Jimmy, pero lo ve besarse con Kimberly | América Televisión

Otra decepción amorosa. Alessia Montalbán descubrió de sus sentimientos hacia Jimmy Gonzales, pese a que en más de una ocasión trató de pensar que no había una atracción en el capítulo del 8 de noviembre, la hija de Diego Montalbán se mostró segura e incluso pensó en ir a buscar al menor de los Gonzales para declararle su amor.

La hermana de Cristóbal Montalbán descubrió su amor hacia Jimmy cuando vio que el hijo de Charito decidió terminar su romance con Kimberly asegurando que nunca tuvo amor por ella y solo decidió retomar su relación por ‘pena’ hacia ella, quien estaba realmente enamorad.a

“Jimmy y la ‘conera’ (Kimberly) acaban de terminar. Le dijo que regresó por pena, eso quiere decir que no estuvo enamorado de ella. Está enamorado de mí. (...) El ‘aj’ no me gusta, no me gusta, obvio que sí me gusta”, fue lo que dijo Alessia, mientras reflexionaba sola en su cuarto.

Tras ello, la chef sale de su casa con toda la intención de salir a buscar al hermano de Joel Gonzales. Su ilusión creció cuando vio a Jimmy en la calle de las Nuevas Lomas parado con un ramo de flores. Aunque imaginó que eran para ella, se llevó una gran desilusión al ver lo que realmente iba a pasar.

Kimberly Torrejón llegó a la casa de los Gonzales y Jimmy le pide perdón por lo que le dijo el día anterior. “Soy un idiota, tú te portaste muy bien conmigo y yo te traté muy mal. Perdóname por lo que te dije ayer”, señaló. Ante ello, la hija de Dalila lo perdona y sellan su reconciliación con un beso.

Esta escena termina por romper el corazón de Alessia, quien estalla en llanto y regresa a su casa hecha un mar de lágrimas. Ante ello, afirma que continuará su relación con Remo, a quien verdaderamente no ama.

Alessia Montalbán lloró por reconciliación de Jimmy y Kimberly. (América)

Usuarios reaccionan en redes sociales

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron luego de esta emotiva escena de la serie de América Televisión. Desde el inicio de la serie, los cibernautas esperan que la relación entre Jimmy y Alessia se consolide, pues han visto que ambos personajes están enamorados, pero no logran abrir su corazón el uno al otro.

Sin embargo, al ver que Alessia se veía muy segura de sus sentimientos e iba a buscar al menor de los Gonzales, todo parecía indicar que la espera se acababa, pero la decepción regresó. Por eso, cientos de seguidores lamentaron el llanto de la hija de Diego Montalbán e incluso se ‘solidarizaron’ con ella.

“Aquí es donde se le rompe en corazón a Alessia”, “Bueno, hace rato era mana, me duele”, “No llores, Alessia”, “Te abrazo fuerte”, “Siempre la hacen sufrir”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

Por otro lado, hubo también quienes afirmaron que lo que le sucedía la hermana de Cristóbal no era más que parte del ‘karma’ que merecía por no ser sincera desde el principio y haberle negado su amor a Jimmy. Incluso, recordaron que en más de una oportunidad lo ha tratado mal y eso no era lo que se merecía.

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

Usuarios reaccionan al llanto de Alessia Montalbán. (Twitter)

SEGUIR LEYENDO