Perú

Lanzan explosivo a distribuidora de gas en Independencia: incendio afectó una vivienda y un auto estacionado

Cámaras de seguridad registraron a dos sujetos que llegaron en motocicleta y lanzaron el objeto

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Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una distribuidora de gas en el distrito de Independencia. Los vecinos viven atemorizados y exigen mayor presencia policial. Latina Noticias

La detonación de un explosivo frente a una distribuidora de gas volvió a encender las alertas por la inseguridad en el distrito de Independencia. El ataque ocurrió en una zona residencial donde conviven familias, adultos mayores y estudiantes, según relataron los propios vecinos.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el inmueble. Uno de ellos descendió del vehículo, lanzó un artefacto explosivo contra la fachada y escapó junto a su acompañante. Segundos después, las llamas alcanzaron parte de la vivienda y un automóvil estacionado en el lugar.

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Aunque el hecho generó preocupación entre los residentes del sector, las autoridades no reportaron personas heridas. La investigación policial busca determinar las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables.

Cámaras registraron el ataque contra el inmueble

El incidente se produjo en la cuadra tres de la calle Guatanaya, en Independencia. De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, los atacantes llegaron en motocicleta durante la noche. Tras acercarse a la fachada de la vivienda, uno de ellos lanzó el explosivo y abandonó la zona de inmediato.

El impacto provocó un incendio que afectó la parte exterior del predio y un vehículo ubicado frente al inmueble. La rápida propagación de las llamas generó alarma entre los vecinos, quienes observaron el ataque desde sus viviendas.

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La propiedad funciona como distribuidora de gas, circunstancia que incrementó la preocupación de los residentes debido al riesgo que pudo representar una emergencia de mayores dimensiones.

En un primer momento surgieron versiones que vinculaban el hecho con un posible acto de extorsión. Sin embargo, información recogida en la zona apunta a otra línea de investigación.

Según declaraciones de vecinos, el ataque estaría relacionado con enfrentamientos entre grupos que operan en el sector. Residentes de la zona señalaron que este tipo de incidentes no constituye un hecho aislado y que situaciones similares ya ocurrieron anteriormente.

De acuerdo con los testimonios, algunos de estos grupos suelen identificarse con camisetas asociadas a distintos equipos de fútbol. Los vecinos indicaron que las disputas entre estas agrupaciones representan una preocupación constante para quienes viven en el lugar.

Preocupación por la cercanía de colegios y áreas públicas

Dos sujetos en motocicleta lanzaron un explosivo contra una distribuidora de gas en Independencia. Captura de video
Dos sujetos en motocicleta lanzaron un explosivo contra una distribuidora de gas en Independencia. Captura de video

La zona donde ocurrió el ataque cuenta con espacios frecuentados por familias y estudiantes. Vecinos explicaron que cerca del lugar existe un parque donde suelen reunirse grupos de jóvenes.

Además, en los alrededores funcionan instituciones educativas y residen numerosos adultos mayores. Esta situación incrementó el malestar entre los habitantes del sector, quienes consideran que cualquier episodio violento puede poner en riesgo a personas ajenas a los conflictos que se desarrollan en la zona.

La explosión ocurrió en un entorno urbano con tránsito habitual de residentes, por lo que el incidente volvió a poner sobre la mesa las demandas de seguridad planteadas por la comunidad.

Tras el ataque, los vecinos reclamaron un refuerzo de las medidas de seguridad en Independencia. Según manifestaron, la presencia policial resulta escasa y los patrullajes no se realizan con la frecuencia que consideran necesaria.

Los residentes sostienen que la vigilancia en el sector debe incrementarse para prevenir nuevos episodios de violencia. También expresaron preocupación por la repetición de hechos similares en las inmediaciones de sus viviendas.

Durante las horas posteriores al ataque, efectivos policiales realizaron diligencias en el lugar para recoger evidencias. Entre los elementos de interés para la investigación figuran las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, las cuales permitirán reconstruir el recorrido de los responsables y aportar información para esclarecer lo sucedido.

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