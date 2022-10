Renzo Schuller reveló las razones por las que se retiró de ‘América Hoy’

Renzo Schuller habla de su salida de América Hoy | YouTube La Linares

Renzo Schuller es el actual conductor de ‘Esto es Guerra’, sin embargo, tras el fin de ‘Combate’ no estuvo ajeno a la conducción, pues en el 2019 fue convocado para ser parte de un nuevo magazine de América Televisión que en aquel entonces se llamaba ‘El show después del show’.

En setiembre del 2019, Renzo Schuller, Natalia Salas, Ethel Pozo y Edson Dávila eran parte de este programa en el que daban un espacio de entretenimiento para las amas de casa, con sorpresas, llamadas en vivo y se hablaba un poco del día a día. Aunque en su año de estreno se llamó ‘El show después del show’, al año siguiente estrenaron el programa ‘América Hoy’.

Pero, la coyuntura por la COVID-19, cambió el corte del programa y se volvió uno más informativo. Para entonces, solo Ethel y Renzo eran quienes se quedaron a cargo de la conducción, un hecho que parece que no le gustó mucho al actor.

En una reciente entrevista con Verónica Linares en su canal de YouTube ‘La Linares’, el excompañero de Gian Piero Díaz confesó algunos detalles de lo que vivió durante esos años. “El programa cambió y aparte nos agarró después la pandemia y se volvió un programa informativo, hablando de cuanta gente había fallecido. No es mi onda”, señaló al inicio.

Renzo Schuller fue conductor de 'América Hoy'.

Tras ello, reveló que, con el paso de los meses, ‘América Hoy’ fue realizando varios cambios en su contenido, debido a que tenía que enganchar con el público. Recalcó que esta es una situación muy común en la televisión.

“(América Hoy) Era una cosa distinta y ahí empezó nuevamente a reenganchar con otros temas, otras cosas, fue girando. Es lo que pasa muchas veces en los programas, empiezas con una idea y termina siendo otra y ya está”, confesó.

Además, expresó que aunque los cambios no fueron de su total agrado, siempre se muestra agradecido con los trabajos que tenga. Pese a ello, toma algún tiempo decidir si continuar o no en los proyectos, de acuerdo a su comodidad.

“Yo siempre agradezco todas las experiencias, me guste, no me guste, me guste medianamente o aunque me parezca espectacular. Hay tiempos en que dices: Mejor respira, cambia de pagina, piensa en otra cosa”, señaló. De inmediato, Verónica Linares le cuestionó si fue él quien decidió su salida, pues en el 2020 se despidió y no apareció más en el set.

“Fue una decisión mutua. Ellos ya querían cambiar, querían más mujeres en el programa, querían llevarlo por un tema más femenino. Además, habían otros temas que a mí no me llaman mucho la atención. Todo bien y ya está”, finalizó sobre el tema. Actualmente es la dupla de Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’ y es el encargado de poner el pecho por los ‘Combatientes’.

SEGUIR LEYENDO