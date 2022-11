Fiscalía envía a antropólogo forense a Huacho para identificar posibles restos de turista mexicana

Blanca Arellano Gutiérrez: Fiscalía envía a antropólogo forense a Huacho para identificar restos de turista mexicana

El Ministerio Público, a través de un comunicado, informó que se ha dispuesto de un antropólogo forense para que viaje hasta la ciudad de Huacho para descartar si los restos encontrados en la orilla del mar pertenecen o no a Blanca Arellano Gutiérrez, la mujer de 51 años que llegó desde México a nuestro país para conocer a su novio, Juan Pablo Villafuerte Pintado.

“El #MinisterioPúblico dispuso el envío de un antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal para complementar los procesos de identificación de los restos humanos encontrados en una playa de la ciudad de Huacho”, se lee en el comunicado.

“La necropsia de ley se realizará en la Unidad Médico Legal de esta ciudad; y comprende la evaluación médico-legal, antropológica, odontológica y biológica (ADN) de los restos humanos encontrados, que se presume corresponderían a una ciudadana mexicana desaparecida”, agregaron.

Ministerio Público se pronuncia por caso de turista mexicana.

Ante esta situación, la familia de la turista mexicana se encuentra a la expectativa de los resultados para confirmar o descartar si es que los restos encontrados por los pescadores del lugar pertenecen o no a su pariente.

Como se recuerda, la sobrina de Blanca, fue quien entabló conversación con el principal sospechoso de la desaparición de Arellano, quien aseguró no saber nada del paradero de su tía, quien arribó a tierras nacionales el pasado 27 de julio.

“Hola Juan, espero que estés bien. Oye un superfavor es que mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. ¿Crees que puedes comentarle que se comunique con nosotros, por favor, ella está bien?”, escribió su sobrina de nombre Karla.

A lo que Juan Pablo respondió: “Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”.

Captura de la conversación entre familiares de Blanca y el principal sospechoso.

Anillo sí coincidiría con el de Blanca Arellano

Una pieza en esta investigación es que cuando se halló el cuerpo descuartizado de una mujer en la plata de Huacho, se encontró un anillo entre sus dedos, accesorio que la familia ha identificado de propiedad de Blanca Arellano.

Según las primeras pesquisas, el coronel PNP Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho, confirmó que el anillo que se encontró es similar al que usaba la turista desaparecida.

“Según el perito indica que hay similitud con relación al anillo que se encontró a la víctima con la fotografía (de Blanca Arellano). Se están realizando las coordinaciones con el Consulado de México”, declaró el coronel PNP Luis Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho, a los medios de comunicación.

Blanca Arellano Gutiérrez, la mexicana que llegó al Perú para conocer a su novio y terminó asesinada

Ministra de la Mujer se pronuncia

Tras este presunto feminicidio, la ministra de la Mujer también fue consultada sobre este tema y aseguró que se están tomando todas las medidas para hallar al responsable de esta macabra acción.

“Hay un presunto culpable y estamos siguiendo el caso muy de cerca desde el CEM de Huacho. La familia desde el extranjero nos ha dado luces que posiblemente era su pareja. Están en investigaciones para determinar la culpabilidad”, sostuvo la titular de la cartera de la Mujer.

SEGUIR LEYENDO