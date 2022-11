Principal sospechoso de la desaparición de Blanca Arellano cambia de versión y asegura que mexicana era indigente

Blanca Arellano Gutiérrez, la mexicana que llegó al Perú para conocer a su novio y terminó asesinada

Hace unos días el cuerpo hallado de una mujer descuartizada en la orilla del mar de Huacho encendió las alarmas de la Policía Nacional del Perú, pero particularmente de la familia de Blanca Arellano Gutiérrez, la mujer de 51 años que llegó al Perú procedente de México para encontrarse con su pareja sentimental, Juan Pablo Villafuerte Pintado.

Y es que este joven, estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, es el principal sospechoso en la desaparición de la mujer de 51 años, ya que en varias ocasiones ha cambiado la versión cuando ha sido consultado por el paradero de Blanca.

Según la familia de Blanca, desde el 7 de noviembre no tienen ninguna información sobre ella e incluso su teléfono celular lleva apagado desde aquel entonces. Sumado a esto, es la poca ayuda que ha brindado Juan Pablo y la poca empatía que demostrado en el apoyo a sus familiares que radican en México.

“Hola Juan, espero que estés bien. Oye un super favor es que mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. ¿Crees que puedes comentarle que se comunique con nosotros, por favor, ella está bien?”, escribió su sobrina de nombre Karla.

A lo que Juan Pablo respondió: “Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”.

Captura de la conversación entre familiares de Blanca y el principal sospechoso.

Cambió de versión

Algo que ha dejado muy consternada a la familia de Blanca Arellano, es que Juan Pablo Villafuerte en una de sus conversaciones, ha negado que mantuvo una relación sentimental con la mexicana, asegurando que él solo la ayudó porque era una mujer indigente y que por su “mal estado mental” creyó que se trataba de un amorío.

“Hola, en primer lugar yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarla y dinero de vez en cuando para que pueda comer. En su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede dar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal. Yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo”, escribió Juan Pablo, quien incluso cambió su foto perfil por una imagen de un “avatar”.

“Las redes sociales no son policías. Esto es una noticia falsa, pueden ser denunciados a los autores, tomaré cartas en el asunto, el único mal que hice fue ayudar a una persona que no tenían los recursos para subsistir en la ciudad. Eso es todo”, agregó.

Blanca llegó al Perú para conocer a su novio.

Cabe mencionar que esta versión la cambió luego de enterarse de que en la playa de Huacho se halló el cuerpo descuartizado de una mujer.

Luego de esto, en la actualidad se desconoce el paradero del principal sospechoso Juan Villafuerte Pinto, este sujeto ha evitado mantener contacto con los familiares de Blanca Arellano, incluso cerró sus cuentas de redes sociales.

“Encontraron los restos de una persona que tiene muchas coincidencias y características de mi hermana, y estamos haciendo trámites para que se haga el reconocimiento para corroborar si efectivamente son los restos de ella”, expresó uno de sus familiares.

¿Dónde está mi hija?

A través de las redes sociales, se conoció que la madre de Blanca Arellano se encuentra desesperada por conocer el paradero de su hija, que llegó al Perú a inicios de noviembre para conocer personalmente a su pareja.

“Que diga dónde está mi hija, solo eso le pido. Quiero verla, por favor. La última vez que ella nos llamó, nos dijo que estaba en la playa. Nos mandó una foto con una chamarra y nos señaló que hacía mucho frío. Desde entonces, ya no se ha comunicado con nosotros”, refirió la madre de la agraviada.

Anillo sería clave en investigación

Cabe mencionar que un dato clave que la familia ha expresado, es que Blanca siempre usaba un anillo de plata, el cual casi nunca se lo quitaba y al momento en que los agentes de investigación hallaron los restos de la mujer, un anillo de plata saltó a la luz.

Sin embargo, los restos aún están siendo analizados y procesados para saber a quién pertenecen.

