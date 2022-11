Tourista se defiende de críticas por ser teloneros de Bad Bunny y explican la razón de sus declaraciones

Tourista responde a críticas por ser teloneros de Bad Bunny | Moloko Podcast

Tourista está en el ojo de la tormenta, luego de que se viralizara un clip en el que los miembros de la manda se referían a la música de Bad Bunny asegurando que no era de su agrado, sin embargo, ahora se encargarán de abrir los shows del puertorriqueño en Lima.

Desde entonces, la banda ha recibido un sinnúmero de críticas en las redes sociales, pues muchos de los usuarios que asistirán al concierto, han señalado que no quieren verlos porque, para ellos, no merecen ser parte de este importante show.

Frente a ello, el grupo peruano rompió su silencio y regresó al set de ‘Moloko Podcast’ para referirse a este tema. Rui, Genko y Sandro explicaron cuál fue el contexto en el que dieron estas declaraciones y aclararon que no tenían nada en contra de Bad Bunny, por el contrario, en el 2019, comenzaban a explorar ese género musical.

“Está difícil la cosa porque, nosotros tuvimos esa entrevista hace muchos años (2019). Era otra época y nosotros empezábamos a explorar el tema de los ritmos y la música urbana, combinándola con rock y en esa época teníamos a un montón de detractores que venían del lado del rock. Justo estábamos hablando de ese tema en la entrevista, pero en un momento Genko se fue en floro, pero no es realmente que él lo odiaba o algo así”, comentó al inicio Rui.

Frente a estas declaraciones, su compañero Genko, quien fue el que protagonizó las declaraciones al asegurar que deseaba no escuchar los temas del ‘Conejo Malo’, explicó cuál fue la verdadera razón por la que en aquel momento rechazaba el reggaetón.

Tourista responde a críticas. (YouTube)

“En ese momento, todo nace del dolor en verdad. Tuve un problema bien fuerte en mi vida con la pareja que estaba en ese momento. Por eso es que dije al final que me remite a lugar que no quiero estar, porque había salido muchísimo a tonear con ella. Pero, en ese momento era como rechazo total y dije: no quiero”. fue la explicación que dio ante sus anteriores declaraciones.

Por otro lado, señalaron que el puertorriqueño fue una fuente de inspiración para ellos durante la pandemia. Aseguraron que los tres discos que sacó Bad Bunny en el 2020 les sirvieron para explorar lo que realmente quería hacer Tourista con la música. Por eso, cuando recibieron la noticia de que serían teloneros se emocionaron completamente.

“Durante la pandemia, después de eso (entrevista del 2019), Bad Bunny saca tres discos que para nosotros son valiosísimos, que nos dan el valor para poder nosotros explorar la verdadera voz de Tourista. Por eso es que cuando nos dijeron (que seríamos teloneros) estábamos súper emocionados”, comentó Genko.

Incluso, aseguraron que su último single ha sido inspirado en una de las canciones de Bad Bunny del álbum ‘YHLQMDLG’. “Es todo lo contrario a los titulares que dicen: ‘Tourista odia a Bad Bunny’ y no, es todo lo contrario. A nosotros nos ha inspirado en un montón de aspectos. Nuestro último single, está totalmente inspirado en ‘Yo visto así'”, expresó Rui.

Hacen un llamado a la paz

En otro momento de la entrevista, Sandro Labenita, baterista de la banda, hizo un llamado a los cibernautas y pidió que no hayan más comentarios negativos en contra de su grupo. Calificó estas declaraciones de un mal entendido.

“Hago un llamado a la paz, creo que es un gran mal entendido, eso es lo que es y es así como nosotros lo estamos viendo”, señaló.

Integrantes de Tourista hacen un llamado a la paz | Moloko Podcast

Además, revelaron que fue este martes que se enteraron que serían los teloneros del show. En ese momento, llamaron a tres artistas nacionales para que los acompañen en el escenario. “Nosotros nos hemos enterado que íbamos a tocar el martes, si fuera por un tema de ‘argolla’ lo sabríamos hace meses. El día que nos enteramos, empezamos los ensayos, hablamos con el Nero Lvigi, hablamos con Jaze, hablamos con Nicole Favre”, comentó Genko.

