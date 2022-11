Tourista se sometió al BadBanómetro para demostrar que Bad Bunny le gusta e influyó en ellos

Tourista se sometió al BadBanómetro de Moloko Podcast

Tourista brindó una entrevista a Moloko Podcast, luego de que se viralizara unas declaraciones de la banda en el 2019, dónde se referían a Bad Bunny como uno de los artistas que no suelen escuchar mucho. Sin embargo, este año se encargarán de abrir sus conciertos en Lima.

Por eso, aclararon qué era lo que verdaderamente querían decir en aquellas declaraciones del 2019. Los integrantes de la banda, señalaron que todo se trató de un mal entendido y que la opinión de Genko se dio bajo un contexto de decepción.

Además, sorprendieron al revelar que, en medio de la pandemia, Bad Bunny se convirtió en una fuente de inspiración para ellos, debido a que, casualmente, en ese momento se encontraban comenzando una fusión de su estilo indie pop con lo urbano.

“Durante la pandemia, después de eso (entrevista del 2019), Bad Bunny saca tres discos que para nosotros son valiosísimos, que nos dan el valor para poder nosotros explorar la verdadera voz de Tourista. Por eso es que cuando nos dijeron (que seríamos teloneros) estábamos súper emocionados”, comentó uno de los integrantes.

Rui Pereira aseguró que sus opiniones respecto al reggaetonero son completamente diferentes a las que el público ha llegado luego del video viral. Señala que incluso tienen una canción inspirada en una canción del álbum YHLQMDLG.

Tourista se somete al Badbanómetro.

“Es todo lo contrario a los titulares que dicen: ‘Tourista odia a Bad Bunny’ y no, es todo lo contrario. A nosotros nos ha inspirado en un montón de aspectos. Nuestro último single, está totalmente inspirado en ‘Yo visto así’”, comentó el vocalista.

En otro momento de la entrevista, Carlos Orozco los somete al Badbanómetro, dónde pone a prueba los conocimientos de Rui, Sandro y Genko sobre la carrera del ‘Conejo Malo’. En un inicio, les consulta cuál es su canción favorita del álbum ‘YHLQMDLG’.

Inmediatamente coinciden en los temas ‘Yo visto así' y ‘Si veo a tu mamá'. Incluso, Rui confiesa que el segundo tema hizo que él retome una relación con una expareja. En ese momento, Hugo Lezama le consulta si hay algunos temas suyos que tengan algún acercamiento con Bad Bunny.

“Te vi llorando, esa, y es antigua”, responde de inmediato Sandro. Ante ello, Rui agrega que también tienen próxima música con sonidos similares a temas de puertorriqueño. “‘Tipo Malo’ tiene bastante que ver con ‘Yo visto así'. En diciembre tenemos un single que estaba escuchando y hay toda una sección final del single que yo me he dado cuenta que la inspiración no viene solamente a nivel de letra, arreglos, sino que la manera en la que juega con las medidas vocales ha influenciado a un montón”, comentó.

¿Temen ser abucheados?

Luego de hablar del concierto del 13 y 14 de noviembre, los músicos fueron consultados sobre si tienen algún tipo de temor a la reacción del público. Y es que, en redes sociales diversos usuarios han mostrado su completo rechazo al grupo señalando que no quieren escucharlos.

Frente a ello, Carlos Orozco consultó directamente si es que existe algún temor de que sean abucheados en plena presentación. La banda Tourista se sinceró y comentó que tiene este hecho como una posibilidad, pero esperan que no suceda.

“Sabemos que es una posibilidad (que nos abucheen) porque, evidentemente, con todo lo que se ha exacerbado en las redes sociales a partir de este mal entendido, hay gente que simplemente se va a mantener en su posición, lo cual es valido. La música es pasional y si uno siente que alguien ha chocado con el artista que uno ama, evidentemente va a responder defendiendo al artista”, sentenció Rui.

Tourista considera que es una posibilidad que los abucheen en el escenario | Moloko Podcast

