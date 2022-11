Bad Bunny en Lima: Tourista será la banda encargada de abrir el concierto del ‘Conejo malo’

Tourista abrirá el concierto de Bad Bunny. (Facebook)

El concierto de Bad Bunny es uno de los más esperados de este 2022, miles de fanáticos esperan ver en vivo al popular ‘Conejo malo’ en el Estadio Nacional de Lima. Debido a la demanda de sus fans, la organización tuvo que ampliar a dos las fechas de las presentaciones.

Asimismo, este jueves 10 de noviembre, la producción encargada del evento dio a conocer que la agrupación Tourista estará a cargo de abrir los conciertos del artista de género urbano.

Cabe mencionar que la banda de rock peruano habría sido elegida debido al ritmo que tienen sus melodiosas canciones que han cautivado al público durante varios años, por lo que fueron escogidos para ser los teloneros de Bad Bunny en Lima.

“Para nosotros es un gran reto abrirle a uno de los artistas más grandes del mundo en la actualidad. Somos una banda que viene del rock indie y desde hace algún tiempo empezamos a fusionar lo urbano, pero como bien dijo Benito Martínez: ‘Nosotros hacemos lo que nos da la gana’”, expresó uno de los integrantes.

Además, el integrante precisó que la música es una sola, por lo que esperan conectar con las personas este 13 y 14 de noviembre en el Estadio Nacional, el cual lucirá totalmente lleno por la presentación del cantante puertorriqueño, quien ya se encuentra brindando concierto en diferentes partes de Sudamérica.

“La música es una sola y de lo que se trata es de conectar con la gente y eso es lo que haremos en el Nacional, un set especial para calentar la fiesta con invitados sorpresa”, añadió.

Asistentes al concierto ya registraron sus entradas para los conciertos de Bad Bunny en Lima.

¿Cuánto tiempo durará el concierto?

La apertura de las puertas del Estadio Nacional serán a las 15:00 horas. A partir de esa hora, los asistentes podrán ingresar y agarrar un buen lugar para intentar cerca de su máximo ídolo del género urbano.

De acuerdo al cronograma, a las 20:30 horas saldrá al escenario la banda Tourista y tendrá un show de una hora y media aproximadamente, para luego darle pase a Bad Bunny.

El popular ‘Conejo malo’ se hará presente en el escenario a las 22:00 horas y cantará al rededor de 30 a 40 temas, las cuales variarán dependiendo del recorrido que haga en su vida. Asimismo, se tiene previsto que su show dure entre dos horas y media y tres horas.

Bad Bunny es elegido como artista del año por Apple Music

Bad Bunny fue elegido este miércoles 9 de noviembre como artista del año por la plataforma musical Apple Music, por llevar “la música latina a una audiencia global masiva”.

“Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: “Es por mí”. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, dijo el cantante puertorriqueño.

