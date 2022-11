Fanáticos de Bad Bunny piden que Tourista no sea la banda telonera para su concierto en Lima

Fanáticos de Bad Bunny no quieren a Tourista como teloneros. (Instagram)

No los quieren ver ni en pintura. Todo tipo de reacciones generó el anuncio de la banda Tourista como los teloneros del concierto de Bad Bunny, pues los fans del popular ‘Conejor malo’ aseguraron que la agrupación de rock no debía de abrir este evento al no estar relacionado con el género urbano.

Asimismo, en medio de este debate, un usuario publicó la entrevista que dio la banda peruana en el año 2019, donde uno de sus integrantes afirmó no sentirse nada cómodo escuchando reguetón, además que una de las canciones del artista puertorriqueño le recordaba cosas malas.

Todos estos comentarios provocaron que los fanáticos de Bad Bunny no deseen que Tourista sea la banda encargada de abrir el show, especialmente por los comentarios que hicieron hace algunos años.

Muchos de ellos se expresaron en las redes sociales, indicando que DJ Peligro habría sido la mejor opción al contar con un amplio repertorio y conocidos temas, los cuales fácilmente serían coreados por el público, quienes en su mayoría serían amantes del género urbano.

Asimismo, los cibernautas empezaron a dar diferentes nombres de artistas nacionales que se encuentran ligados al mundo del reguetón, como Leslie Shaw, Mario Hart, entre otros.

Como última opción, los usuarios de las redes sociales pidieron a Faraón Love Shady, pues aseguraron que la mayoría de sus canciones son virales, por lo que es un personaje bastante popular en el Perú.

Tourista se defiende de las críticas

En una entrevista con El Popular, Rui Pereira, líder de la agrupación, se pronunció sobre la polémica que han protagonizado en las últimas horas. De acuerdo a lo que declaró, ellos se encuentran muy emocionados por la oportunidad de abrir este concierto, además que se encuentran preparados para tocar ante miles de personas.

“Estamos muy entusiasmados. Para nosotros ha significado un reto grande preparar todo en tiempo récord, enfocados en resolver todo lo que se tiene que hacer para un show de esta magnitud. Probablemente, uno de los shows más grandes del Perú, el estadio nacional lleno. Bad Bunny es uno de los artistas top del mundo. Creo que es un show importante, por lo que tenemos que estar a la altura”, indicó.

Además, indicó que a él personalmente le gusta mucho Bad Bunny, pues considera que tiene estilo propio, algo que los artistas internacionales desean tener hoy en día tras ver el éxito de ‘Benito’.

“¡Cómo no vamos a aceptar abrir el show del artista número uno del mundo de este momento dos fechas seguidas con el Estadio Nacional lleno! A mí siempre Bad Bunny me ha gustado, desde que apareció desde hace mucho tiempo. Cuando me dijeron escucha esto, yo dije ‘wau, me gusta esto’. Tiene estilo propio, tiene voz particular. He seguido todo su proceso y carrera, y me parece interesante. Valoro mucho cuando el artista tiene un hit tan grande. A mí me gusta la música general y valoro y aprecio al artista. Yo quería ir al concierto, solo que no tenía plata para pagar la entrada. Ahora voy a abrir el concierto”, agregó.

