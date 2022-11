La relevancia de las vacunas en la lucha para frenar el COVID-19 en Perú

Perú registró cero muertes por Covid-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia. (Andina)

Desde hace tres semanas aproximadamente, nuevos casos de contagios por COVID-19 han alertado a nuestro país, ya que son 7 regiones las que han presentado un gran incremento de pacientes positivos al coronavirus.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC/Minsa), en información brindada el pasado 10 de noviembre, el incremento de casos COVID-19 se registra de momento en las regiones de Loreto, Arequipa, Cusco, Áncash e Ica. Así como Callao y Lima Metropolitana.

Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta tras la data que emite el Ministerio de Salud, es que la tasa de mortalidad y las camas de hospitalización se han reducido notoriamente, frente a anteriores olas de contagios, los especialistas atribuyen a que esto se debe a que más del 60% de la población ha recibido al menos las dos dosis de vacunación contra el coronavirus.

Para conocer un poco más sobre el papel que las vacunas han protagonizado en la lucha para frenar a este virus mortal, Infobae conversó con Julia Spinardi, líder de asuntos científicos para Pfizer de mercados emergentes.

“Ahora estamos hablando de un escenario más conocido, ya hemos aprendido más sobre el virus, ya tenemos una gran población que recibió al menos su esquema primario de vacunas, entendemos un poco más y cuáles son los pacientes de riesgo con enfermedades severas. Entonces esto ha hecho que cada uno de los países a su modo empiecen a ser un poco más o un poco menos rígidos sobre las medidas no farmacológicas, por eso necesitamos estar atentos a las coberturas, tener una buena vigilancia de los casos de los enfermos que van a los hospitales y también la tasa de letalidad atribuida al Covid-19″, señaló.

“Hay que tener en cuenta que la Covid-19 es una enfermedad que se va a quedar por mucho tiempo con nosotros, además, globalmente la totalidad de nuevos casos está más baja en comparación con los años anteriores. Hasta ahora no tenemos ningún instrumento que nos diga que no vamos a seguir teniendo nuevas mutaciones o que no serán más severas. Todavía no tenemos cómo entender ese proceso, pero si miramos, por ejemplo, el número de nuevos casos está más baja en comparación con los años anteriores. Sin embargo, las últimas semanas ya empezamos a ver un incremento aunque pequeño en los números de casos nuevos en la Unión Europea y Estados Unidos, por eso que tenemos que estar alertas para que en una eventualidad estas olas no sean tan severas”, añadió.

Foto: Agencia Andina.

Importancia de las vacunas

Algo que muchos científicos, médicos y especialistas han coincidido, es que las vacunas han presentado una gran relevancia en la lucha contra la Covid-19. En nuestro país, por ejemplo, la tasa de mortalidad disminuyó en pacientes ya vacunados con al menos dos dosis y las probabilidades de que necesiten una cama UCI también disminuyó en personas ya inmunizadas.

“Se estima que millones de vidas han sido preservadas porque ha existido una vacuna contra la Covid-19. Creo que la capacidad de mutación del virus está atribuida a muchos factores, claro que el sistema inmune de los pacientes puede influir, pero hay que tener en cuenta que hoy el mundo es global y que las personas están en contacto con otras personas de otros países y siempre hay intercambio de virus y esto también favorece a las mutaciones virales, el punto principal es que con las vacunas tuvimos la posibilidad de barrer con los casos más graves, de barrer con las hospitalizaciones y eso es un logro muy importante”, expresó Julia Spinardi para Infobae.

Vacunas bivalentes

Algo que comentó la especialista, es que como empresa Pfizer, no han pensado en distribuir vacunas para una quinta dosis, lo que sí han trabajado es en una vacuna bivalente, la cual reforzará el sistema contra este virus. Además, explicó cómo sería en el caso del Perú para recibir estas dosis.

“La vacuna bivalente está dirigida para todas las personas mayores de 12 años. Una vez que hayan recibido su esquema de vacunación, pueden acceder a esta vacuna bivalente como refuerzo. En el caso del Perú sobre cuándo llegarán estas dosis, hay que entender que se trata más de una necesidad de cada país porque también dependemos de las regulaciones aprobatorias de cada país, pero ya empezamos con algunos procesos de Latinoamérica para estudiar y entender de algunos otros países de nuestra región, por ejemplo Chile es uno de ellos”, manifestó.

Centros de vacunación en Perú. (Andina/Composición)

¿Qué dice el Minsa sobre las vacunas bivalentes?

A partir del próximo año se aplicará la dosis bivalente contra la COVID-19, así lo manifestó el Ministerio de Salud (Minsa). Esta vacuna que protege de los sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante Ómicron ya cuenta con registro sanitario en el país.

Ante esto, María Elena Martínez, jefa de inmunizaciones del Minsa, indicó que el primer lote de estas vacunas estaría llegando en los primeros días del mes de enero. “Las personas que deben recibir estas vacunas son las personas vulnerables, es una vacunación para mayores de 60 años, con comorbilidades”, explicó en entrevista con RPP Noticias.

Las autoridades del Minsa están priorizando al grupo etario de mayores de 60 años y personas con comorbilidades. Sin embargo, aún se evalúa si uno de los requisitos será que se cuente con las cuatro dosis, o solo con tres dosis.

Además, indicó que el Comité de Expertos ha recomendado que la aplicación de la vacuna bivalente se realice con una única dosis anual, sin embargo, consideró que ello podría variar.

Perú registró cero muertes por Covid-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia. (Andina)

¿Cómo va el proceso de vacunación en Perú?

5 a 11 años: El 72.8% cuenta con la primera dosis, el 59.7% con la segunda dosis.

12 a 17 años: El 89.3% cuenta con la primera dosis, el 82% con la segunda dosis y el 39.5% con la tercera dosis.

18 a 29 años: El 96.2% cuenta con la primera dosis, el 91.5% con la segunda dosis, el 73.8% con la tercera dosis y el 5% con la cuarta dosis.

30 a 39 años: El 94.8% cuenta con la primera dosis, el 91.1% con la segunda dosis, el 76.5% con la tercera dosis y el 14.2% con la cuarta dosis.

40 a 49 años: El 93.4% cuenta con la primera dosis, el 90.5% con la segunda dosis, el 78% con la tercera dosis y el 22.2% con la cuarta dosis.

50 a 59 años: El 93.3% cuenta con la primera dosis, el 90.9% con la segunda dosis, el 79.1% con la tercera dosis y el 29.2% con la cuarta dosis.

60 a 69 años: El 93.5% cuenta con la primera dosis, el 91.5% con la segunda dosis, el 80.8% con la tercera dosis y el 38.2% con la cuarta dosis.

70 a 79 años: El 94.3% cuenta con la primera dosis, el 92.4% con la segunda dosis, el 83.4% con la tercera dosis y el 46.1% con la cuarta dosis.

Mayores de 80 años: El 92.8% cuenta con la primera dosis, el 90% con la segunda dosis, el 76.1% con la tercera dosis y el 39.9% con la cuarta dosis.

