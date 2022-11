1.5 millones aún no tienen tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19

COVID-19: Perú supera las 36 millones de dosis aplicadas a su población

Luego de dos años de iniciada la pandemia por la COVID-19, en marzo del 2020, las restricciones dictadas por el Gobierno para frenar el avance de los contagios fueron eliminadas recientemente. Ahora, el uso de las mascarillas dejó de ser obligatorio y solo es opcional para aquellos que desean continuar protegiéndose de diferentes enfermedades.

Esta decisión responde “al contexto actual sobre la evolución de la pandemia, el avance del proceso de vacunación, la disminución de la positividad, la disminución de los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos, y la disminución de los fallecimientos por COVID-19″.

Actualmente se aplican cuatro dosis de la vacuna contra la COVID-19, de acuerdo a grupos etarios y en espacios de tiempo establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa), para proteger a la población de cuadros severos y la muerte a causa de esta enfermedad ante eventuales contagios.

A la fecha, el 93.88% de la población objetivo se aplicó la primera dosis y el 90.11% la segunda dosis. La preocupación radica en la administración de la tercera y cuarta dosis, que al momento solo alcanza una cobertura del 73.12% y 22.05% respectivamente.

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez resaltó que las personas que no han completado su esquema de protección o no han recibido ninguna dosis de la vacuna tienen cinco veces más riesgo de contagiarse de la COVID-19. “La población no debe bajar la guardia y sí completar las dosis de vacunación”, expresó en diario en Perú21.

En ese sentido, advirtió que el avance en el ritmo de aplicación de terceras y cuartas dosis ha decaído a causa de la proliferación del discurso de personas antivacunas y por un exceso de confianza de la población que cree que con dos dosis es suficiente.

Alrededor de 1.5 millones de personas no ha retornado a los centros de vacunación para recibir la tercera dosis de la vacuna, la cual es aplicada cinco meses después de la administración de la segunda.

En12 regiones del Perú el 70% de su población no cuenta con la tercera dosis.

En Tacna, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Ucayali, Loreto, Amazonas, Puno y Madre de Dios, el grupo etario de adultos entre 18 y 59 años no ha superado el 70% de la cobertura de inmunización.

Es por ello, que la ministra de Salud, Kelly Portalatino anunció que desde su sector se viene elaborando un Plan de Contingencia Nacional para evitar la aceleración de contagios en el Perú ante una eventual quinta ola. “Invocamos a la población a mantener la prevención y vacunar sobre todo a nuestros adultos mayores y personas con factores de riesgo”, informó en Radio Nacional.

Cabe señalar que en las últimas semanas, Loreto y Moquegua registraron un incremento en el índice de positividad.

Dosis bivalentes

Las vacunas que protegen de los sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante Ómicron de la COVID-19 recibieron el registro sanitario. La vacuna bivalente Comirnaty Original/Omicro BA.4-5 del laboratorio Pfizer llegará al país en el 2023, luego que el Minsa concretara su adquisición.

La vacuna bivalente Comirnaty Original/Omicro BA.4-5 del laboratorio Pfizer llegará al país en el 2023,

La jefa de Inmunizaciones del Minsa que el lote de dosis bivalentes estaría llegando al país en la segunda semana de enero del próximo año y precisó que no se trata de una nueva compra, sino de un acuerdo en relación a las dosis ya adquiridas y no había sido entregadas.

“Para que comience el proceso de inmunización con la dosis bivalente necesitamos que la población complete la aplicación con la tercera o cuarta dosis”, declaró a Perú21.

