Alerta por incremento de casos de COVID-19 en siete regiones del Perú

Coronavirus en Perú (Agencia Andina).

Una nueva data vuelve a poner en la mira a nuestro país por el aumento de casos COVID-19 que se han ido presentando, sobre todo en siete regiones del país. Tras las medidas que levantó el Minsa, la población ha empezado a contagiarse por este virus.

Las primeras regiones en que se evidenció estos casos han sido Moquegua y Loreto, gran parte de estos contagios están enfocados en la provincia de Maynas, y los distritos con mayor aumento de contagios son Iquitos y Punchana. Sin embargo, hay que enfatizar que los pacientes no están llegando a la necesidad de hospitalizarse o requerir de una cama UCI.

“Hay que entender que la pandemia no se ha terminado, seguimos en alerta. En otros países europeos, ya están en otra ola y cada día se incrementa más. Lo bueno es que en esos países hay un alto porcentaje de vacunados y el efecto de la pandemia no es mortal, como sí podría ser en otros sitios donde hay déficit de vacunación, como pasa en el Perú. Aquí todavía no se completa la tercera dosis y esto podría perjudicar a las personas. Eso es una alerta para seguir insistiendo en que se debe vacunar las personas”, mencionó César Portella, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, a Infobae.

Quinta ola en Perú

Eduardo Ortega Guillén, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), pronosticó que nuestro país podría estar ingresando a una quinta ola del COVID-19 en la quincena de diciembre.

En conversación con el canal del Estado, el médico manifestó que las fiestas, salidas y otras actividades podrían seguir activando al virus.

“Debo mencionar que es esperable que haya brotes durante un periodo, pero nuestra proyección es que haya una quinta ola más o menos en la quincena de diciembre, pero que tenga cifras de hospitalizados inferiores a la cuarta ola”, señaló en diálogo a TV Perú Noticias.

“Sin embargo, está en observación otras regiones como Piura y la propia Lima Metropolitana, que presentan alzas de positivos y probablemente en las siguientes semanas tengan una tendencia ascendente”.

Foto: Agencia Andina.

Vacuna bivalente contra la COVID-19

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, informó a la población que a partir del próximo año se aplicará la dosis bivalente contra la COVID-19.

“Las personas que deben recibir estas vacunas son las personas vulnerables, es una vacunación para mayores de 60 años, con comorbilidades”, explicó en entrevista con RPP Noticias.

“Empezaremos la vacunación bivalente a inicios de enero del próximo año, pero si los laboratorios nos confirman antes, mejor”, agregó la funcionaria del Minsa.

¿Qué acciones tomará el Minsa?

La ministra de Salud, Kelly Portalatino aseguró que desde el Minsa están trabajando para implementar mejores medidas a fin de que el virus no cobre más terreno en nuestro país. En entrevista con Radio Nacional, la actual titular exhortó a la población para que no bajen la guardia y cumplan con su esquema de vacaciones.

“Con el equipo técnico del Ministerio de Salud estamos evaluando el incremento de casos en nuestras regiones y uno de ellos es la región Loreto, donde en las últimas 3 semanas se ha registrado un ligero incremento de casos de covid-19. Tenemos que ponerle énfasis a no bajar la guardia y por ello estamos fortaleciendo un Plan de Contingencia Nacional. Invocamos a la población a mantener la prevención y vacunar sobre todo a nuestros adultos mayores y personas con factores de riesgo”, informó la ministra de Salud.

