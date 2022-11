Susel Paredes envía carta de disculpas a Colegio Odontológico del Perú tras “denigrar a cirujanos dentistas”

|Foto: Agencia Andina

La congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, envió este viernes una carta de disculpas al Colegio Odontológico del Perú, luego de que la institución la declarara persona no grata.

La legisladora dijo en la víspera que ella no era dentista para firmar la vacancia presidencial, un comentario que, según el gremio, “desprecia y denigra” a los cirujanos dentistas.

“Pido disculpas a todos los odontólogos del Perú por mis incorrectas expresiones. Efectivamente, existen dentistas de gran lucidez política y profunda capacidad de análisis. Adjunto mi carta de disculpas dirigida al señor Decano”, tuiteó Paredes y adjuntó la misiva.

A través de un comunicado, la entidad que agrupa a los profesionales odontólogos, rechazó y lamentó las expresiones de la parlamentaria y resaltó que seis miembros del Parlamento tienen esa profesión.

En la misma jornada, Paredes manifestó que no tiene miedo a las manifestaciones como la ‘Toma de Lima’, que se desarrolló el último jueves. “Yo soy sanmarquina, he sido sanmarquina en los 80, he dado examen con bombas lacrimógenas. ¿Usted cree que me va a asustar una marcha? Ya pues tiren la bomba y yo sigo trabajando”, sostuvo.

Pido disculpas a tod@s l@s odontólog@s del Perú, por mis incorrectas expresiones. Efectivamente, existen dentistas de gran lucidez política y profunda capacidad de análisis. Adjunto mi carta de disculpas dirigida al señor Decano del Colegio de Odontólogos del Perú.✍️ pic.twitter.com/SgNnkwMuBr — Susel Paredes (@suselparedes) November 11, 2022

La congresista también hizo hincapié en que prioricen el adelanto de elecciones. La presentación de la moción de vacancia, promovida por colega Edward Málaga aún, no la ha firmado.

“Mi propuesta es modificar la Constitución incluyendo una cuarta disposición transitoria especial que recorta el mandato. El Congreso no convoca a elecciones, sino el presidente. La Constitución da el marco y el presidente y los órganos electorales el cronograma”, declaró.

Paredes sobre adelanto de elecciones

Esta semana, la parlamentaria al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el fujimorista Hernando Guerra-García, poner en agenda el debate del predictamen de los proyectos de ley referidos al adelanto de elecciones generales.

La congresista recordó en su cuenta de Twitter que estas iniciativas se sustentaron a inicios de septiembre, y aseguró que la crisis política actual “requiere acelerar” su revisión.

“Solicité a la Comisión de Constitución y Reglamento la priorización del debate del predictamen sobre los proyectos de ley 1918 y 1897, sobre adelanto de elecciones. Fueron sustentados el 13 y 6 de setiembre. La crisis política requiere acelerar este debate. Lo pide la gente”, indicó Paredes.

En agosto pasado, la abogada solicitó que el proyecto de Ley N° 1918 de su autoría, que propone el adelanto de las elecciones generales, se acumule al proyecto de Ley N° 1897, que presentó la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle (Podemos Perú).

La iniciativa de Paredes se sustentaba en la “grave incapacidad” y serios indicios de corrupción en el entorno presidencial, así como la sospecha de gestiones indebidas de interés en la adjudicación de obras públicas.

SEGUIR LEYENDO