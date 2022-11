Ausencia de Pedro Castillo en CADE 2022: “Se ha perdido una oportunidad para tender puentes”, señalan empresarios

CADE 2022 se realiza en Paracas

La ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo, al CADE Ejecutivos 2022, realizado en Paracas (Ica), ha dejado una sensación de incertidumbre e inquietud en el empresariado peruano, ya que buscaban tender puentes con el Gobierno para generar mayor estabilidad a las inversiones del próximo año.

En ese sentido, el exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, señaló que es un “error” que el mandatario peruano no haya asistido al encuentro de empresarios, donde tenía la oportunidad de generar un mejor clima sobre su actual administración.

“Este era un espacio propicio donde se pudo haber compartido de manera de cerca las opiniones (...) Un presidente debe estar acostumbrado a la crítica y tiene que enfrentarlas, sentarse y demostrar que es dialogante. En cambio, se ha visto comentarios despectivos como el que tuvo el ministro de Trabajo (Alejandro Salas) señalando que hay cosas mejores que hacer. Esta actitud no es la mejor forma de aproximarse”, sostuvo el economista.

Asimismo, Tuesta indicó que el ministro de Trabajo debe entender que para generar trabajo viene del lado de la inversión privada. “El trabajo no surge de forma espontánea, esta surge justamente trabajando con el empresariado. Entonces me preocupa dos cosas, tanto que el presidente no haya venido, pero sobre todo también me preocupa que un ministro como el de Trabajo no tienda puentes con los empresarios”.

Extender las manos

Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, dijo que preocupa la ausencia de Pedro Castillo, ya que la intención es de extender las manos entre el Ejecutivo y el empresariado para un trabajo en conjunto.

“Lamentamos que el presidente de la República no les haya dado ese espaldarazo a estas nuevas intenciones al empresariado de trabajar de manera conjunta y alcanzar el desarrollo que esperamos. Tenemos que trabajar para luchar contra la anemia, la desnutrición y la pobreza que requiere una atención conjunta y es la única manera de salir adelante”, sostuvo la autoridad regional.

Además, añadió que la llegada del presidente al CADE era una visita que se esperaba porque se veía como una oportunidad y un punto de encuentro de reflexión que esperaba el empresariado. “El Ejecutivo y Legislativo y el empresariado debemos tener propuestas para poder salir adelante de esta crisis política”, enfatizó.

El evento ejecutivo cumple 60 ediciones y vuelve a la presencialidad en Ica, luego de dos años. Infobae cubre las distintas charlas y ponencias que tienen como objetivo de contribuir a la salida del Perú de la compleja crisis económica, social y política por la que atraviesa.

Empresariado pide no generar un ambiente de polarización

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, indicó que la ausencia del jefe de Estado deja un mensaje que genera desunión.

“Ahora el presidente dice que tiene otras prioridades, y si la prioridad no es trabajar todos unidos para sacar al país adelante, es preocupante. El CADE es una reunión que se da todos los años y recibe a los jefes de Estado. Pedro Castillo ha recibido la invitación con la debida anticipación. Entonces si no está aquí es porque no ha querido a venir”, indicó Caipo.

También el presidente de la Confiep precisó que el presidente debe gobernar por el país para generar el bienestar de la gente. “Nosotros somos un actor más, así como también los trabajadores y otros actores de la sociedad civil. Hoy no suma tener un ambiente polarizado y dividido”, acotó.

“Nosotros estamos coordinando con ministros y con los sectores con los que naturalmente desde los gremios empresariales tenemos que tener una relación, obviamente es mucho más fácil donde tenemos contrapartes que tienen experiencia, capacidad, conocen el sector y que tienen la intención de trabajar unidos, entre lo público y lo privado y la sociedad para sacar al país adelante”, dijo Caipo.

En tanto, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), indicó que esta era una gran oportunidad para Pedro Castillo para dar legitimidad a su gobierno.

