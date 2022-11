Angie Arizaga sobre fuerte lesión en rodilla de Jota Benz: “Faltan más exámenes”

Angie Arizaga acompaña a Jota Benz en duro momento. (Instagram y Captura de TV)

Jota Benz se encuentra atravesando un duro momento por su estado de salud, pues jamás imaginó que sufriría una terrible lesión durante su participación en ‘Esto es Guerra’. Como se recuerda, el hermano de Gino Assereto se dislocó la rodilla.

Todo sucedió cuando el cantante se esforzó al máximo para darle un punto a su equipo, esto sin pensar que un mal movimiento iba a provocar que su rodilla termine saliendo de su lugar, por lo que tuvo que ser auxiliado por los paramédicos de manera inmediata.

Sus compañeros fueron los primeros en preocuparse al ver que Jota Benz estaba gritando de dolor mientras en el piso. Asimismo, Johanna San Miguel tuvo que mandar a un corte comercial para que los especialistas pudieran hacer su trabajo con tranquilidad.

Tras ser trasladado a una clínica local, como era de esperarse, quien estuvo a su lado fue Angie Arizaga, su actual pareja. Ella durante todo este tiempo se ha mostrado bastante unida al chico reality, por lo que envió un mensaje en sus redes sociales.

Lo primero que hizo la modelo fue agradecer a los fans del cantante por mostrar su preocupación en su estado de salud, pues saben que la lesión no solo lo tendrá fuera de competencia durante varios meses, sino que esto también conlleva a que tenga una terapia.

Asimismo, la popular ‘Negrita’ le explicó a sus seguidores que todavía no se sabe con exactitud el grado de la lesión que tiene Jota Benz, pues falta que le practiquen más exámenes para llegar a un correcto diagnostico.

“Gracias por todos sus mensajitos. Aún faltan más exámenes, pero sé que todo saldrá bien”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram al lado de una fotografía de su pareja.

En la imagen se puede observar al chico reality siendo atendido por dos enfermeras, quienes le estaban acomodando la pierna, la cual al parecer se encontraba toda enyesada para que no la pueda movilizar.

Angie Arizaga cuida de Jota Benz. (Instagram)

Angie Arizaga y su boda con Jota Benz

Aunque aún le falta el anillo de compromiso, Angie Arizaga se animó a decir que muy pronto será la esposa de Jota Benz, por lo que se encuentra muy emocionada al respecto. Asimismo, no descartó aceptar una posible boda televisada auspiciada por Pro TV.

“Ya queda grabado, que conste que yo no lo he pedido, ustedes lo están ofreciendo y yo con mucho gusto el día que eso pase. ¿Hasta luna de miel? Me encanta”, comentó la modelo.

SEGUIR LEYENDO