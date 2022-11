Ebelin Ortiz reacciona a la poca presencia de afrodescendientes en el estreno de ‘Wakanda por Siempre’

Reacción en redes por la ausencia de representantes de la comunidad afroperuana en el Avant Premiere de Black Panther: Wakanda Forever. (TikTok)

El último 8 de noviembre, se llevó a cabo en Lima el Avant Premiere de “Pantera Negra: Wakanda Por Siempre”, película que continúa con la historia de ‘Pantera Negra’, el primer superhéroe afroamericano de los cómics, que obtuvo su nombre de un movimiento político y social que defendía los derechos de la población afroamericana.

Múltiples figuras de la farándula e influencers asistieron a la alfombra púrpura del Jockey Plaza vestidos de blanco como símbolo de agradecimiento y homenaje al actor Chadwick Boseman, quien falleció el 28 de agosto del 2020 de cáncer de colon. Sin embargo, un hecho en particular no pasó desapercibido para un usuario de TikTok que no dudó en pronunciarse.

Y es que, el usuario identificado como Stefano Ayubu expresó su disconformidad con los organizadores del evento por la poca presencia de personas afrodescendientes. Esto, luego de ver en las redes sociales todo lo que fue el Avant Premiere en Lima y notar que no había representantes de la comunidad afroperuana, pese al objetivo que tiene la producción de Marvel de visibilizar a dichas comunidades en la industria cinematográfica.

“Este fastidio no es con los invitados que fueron al evento, porque estoy seguro que más de uno mereció estar invitado al evento, pero sí va más allá a la oportunidad de hacer un gran evento con nuestra comunidad afroperuana en el país con actores, músicos, artistas, deportistas, influencers, creadores de contenido, etc. Les soy sincero, cuando vi las historias de la Avant Premier y no vi ninguna persona de color, tuve un sentimiento raro, no sé si fue porque no me vi identificado con los identificados. Lamentablemente, no hay una visibilidad de personas afrodescendientes en el Perú”, se le escucha decir al tiktoker, resaltando que en Estados Unidos fue todo lo contrario.

Ebelin Ortiz protesta por la poca presencia de afroperuanos en el Avant Premiere de Wakanda por Siempre. (Instagram)

La reacción de Ebelin Ortiz

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ebelin Ortiz no dudó en compartir su opinión difundiendo el vídeo de Stefano Ayubu señalando que para hacer un cambio en la sociedad se debe hablar de la inclusión, así como hacer visible que existen personas con otro tono de piel.

“Totalmente de acuerdo. Pero esa visibilización es más lejana cuando una cantante, notoriamente AfroPeruana, sale a decir que es peruana. ¿Cómo se hace el cambio? Hablando, visibilizando, evidenciando. Gracias Stefano por EVIDENCIAR. Para que después no digan que exageramos”, escribió este jueves 10 de noviembre.

Su publicación generó algunas reacciones por parte de los cibernautas. Mientras que unos estuvieron de acuerdo, otros indicaron que no se debería hacer un ‘escándalo’ por lo sucedido. Recordemos que, la actriz peruana debutó en el 2009 como cantante con Negra Soy, un repertorio de música afroperuana que fue presentado por el “Centro Cultural Negro Continuo”, y lanzó su primer disco homónimo, de repertorio afroperuano.

Ebelin Ortiz. (Twitter)

SEGUIR LEYENDO