Mujer denuncia racismo y agresión física por parte de un cliente en Sodimac: “Mira tu piel, eres una cochina”

Denunciar racismo y agresión en centro comercial. (BDP)

Carolina Montañez denunció haber sido víctima de insultos racistas y agresión física por parte de un cliente en el interior de un local del centro comercial Sodimac, en San Miguel, al cual además acusó de no haber actuado adecuadamente ante el acto discriminatorio.

Según narró, todo inició cuando ella les pidió a los padres de una menor que tengan cuidado con su niña ya que podía golpear a la mascota que Carolina paseaba. Sin embargo, lejos de iniciar un diálogo, comenzó una discusión en la que el padre de la menor comenzó a insultarla de forma racista por su tono de piel

“En un momento él me dijo que los negros solamente piensan a las 12. Empezó con los insultos racistas. En un momento me dijo ‘tú eres cualquier cosa menos una mujer, mira tu piel, eres una cochina’. En ningún momento él paró, no sabemos por qué, eso es racismo”, relató Carolina Montañez a Buenos Días Perú.

Agresión física

Sin embargo, la agresión verbal no fue suficiente para el sujeto. Carolina indicó que se había ido a comprar a otro sector de la tienda cuando el sujeto volvió a acercarse a ella con una supervisora de ese centro comercial. Indicó que el hombre pidió que la saquen del lugar ya que “los negros no podían estar ahí”.

Lugo se acercó con una vara de metal o aluminio y la golpeó en la pierna y la espalda provocándole moretones. Además, denunció que personal de la tienda no actuó adecuadamente y “se portó de la peor manera”, porque no detuvieron al sujeto y no han colaborado con la denuncia identificando al presunto agresor.

Comunicado de Sodimac

Por su parte, el centro comercial Sodimac emitió un comunicado en el que indicó que hace unos días se produjo un acto de violencia entre dos clientes, en su tienda ubicada en el distrito de San Miguel.

“Al ser alertados de lo sucedido, procedimos a llamar a las autoridades. Además, nuestro personal contuvo a los clientes a fin de que la situación no pase a mayores. Inmediatamente, ofrecimos ayuda médica (traslado a la clínica más cercana), pero los involucrados no optaron por esta alternativa”, aseguraron, aunque el ofrecimiento de traslado a la clínica fue negado por la víctima.

·Además, Sodimac mencionó que, según las leyes vigentes y los derechos constitucionales, su personal no se encuentra en la potestad de retener a ninguna persona. “Los únicos que pueden hacerlo son las autoridades, en este caso, la PNP”, mencionaron.

Finalmente, indicaron que se pondrían a disposición de las autoridades competentes para brindar toda la información e imágenes requeridas a fin de poder esclarecer lo sucedido.

Comunicado de Sodimac

Defensoría se pronuncia

En tanto, la Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso e indicó que “ante la denuncia de actos discriminatorios ocurridos en la tienda Sodimac de San Miguel, solicitamos a la Policía Nacional y a la Fiscalía investigar con la debida diligencia los hechos, a fin de evitar impunidad”.

Mencionaron que también corresponde a la Municipalidad de San Miguel “intervenir conforme lo establece su ordenanza 262-MDSM”

“Nos contactaremos con la denunciante para supervisar el desarrollo de las investigaciones (...). Solicitamos a Sodimac colaborar con las investigaciones, brindando los videos de los hechos y todo elemento de prueba que sea necesario. Recordamos también que es un deber poseer protocolos de actuación en estos casos”, agregaron.

