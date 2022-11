¿Quién es Eduardo Rimachi, el empresario que le habría sido infiel a su pareja con Giuliana Rengifo? | Magaly Tv: La firme.

El nombre de Eduardo Rimachi ha sido mencionado en diferentes programas de entretenimiento debido a la grave acusación que hizo su expareja Arantxa Mori, integrante de Vanessa y las Tremendas. Ella aseguró en una entrevista con Magaly Medina que el abogado le fue infiel con Giuliana Rengifo.

La cumbiambera explicó que la participante de ‘El Gran Show’ estuvo con su novio sabiendo que era un hombre comprometido, por lo que decidió salir al frente para contar su experiencia y exponer a la cantante, quien en más de una oportunidad ha sostenido que nunca se ha metido en una relación.

“Parece que le gustara lo ajeno. No puede fijarse en un hombre soltero”, comentó Arantxa durante la entrevista que le ofreció a la ‘Urraca’. Asimismo, contó cómo fue que se enteró de la presunta infidelidad de su ahora expareja.

“Veía que en la madrugada ella llamaba o escribía y él cortaba. Es una mujer mala, calculadora. No tiene reparos en pasar por quien sea para conseguir lo que quiere”, comentó, para luego señalar que su relación se empezó a romper desde que apareció Giuliana Rengifo en sus vidas.

¿Quién es Eduardo Rimachi?

Eduardo Rimachi Martínez es un abogado de 34 años que no se encuentra muy alejado de la farándula, pues en el 2020 fue captado por las cámaras de ‘Magaly Tv: La firme’ saliendo de un hotel a altas horas de la madrugada junto a la bailarina Nadeska Widausky.

Asimismo, desde aquella fecha decidió orientar su carrera hacia la política, por lo que no solo ha postulado como regidor a diferentes municipios de la capital, también ha intentado ser alcalde.

Sin embargo, la política no es el único rubro que desempeña, pues es gerente general de una constructora que se dedica al rubro inmobiliario, por lo que su expareja indicó que muchas mujeres se acercan a él con el interés de obtener algún beneficio económico.

De acuerdo a su registro migratorio, Eduardo Rimachi ha visitado nueve países desde el 2007. Brasil, España, Panamá, Argentina y Estados Unidos son algunos de sus destinos.

De otro lado, no se ha salvado de los problemas con la justicia, pues acumula alrededor de tres papeletas y una de las más graves es por un choque con daños materiales y lesiones en 2013.

Giuliana Rengifo toma la palabra.

¿Cómo conoció a Giuliana Rengifo?

Según la versión de Arantxa Mori, el vinculo entre Eduardo Rimachi y Giuliana Rengifo nació cuando el empresario la contrató para que ella cante en su campaña política. “En enero (2022) me entero de la amistad que ellos tenían, amistad de la cual yo no aprobaba. Veía gestos que no eran de una amiga. No me parecía correcto que se quede a tomar hasta altas horas de la noche”, dijo.

Asimismo, sus inseguridades nacieron más cuando se dio cuenta que su novio había hecho una fiesta en su casa y tenía a la cumbiambera como invitada. Por este motivo terminaron, pero decidieron darse una segunda oportunidad, hasta que se percató que la cantante se grabó en el cuarto de su ahora expareja.

