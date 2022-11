Reportera le devolvió a Giuliana Rengifo el brasier que supuestamente dejó en casa de Arantxa

La cantante de cumbia Arantxa Mori sorprendió a propios y extraños al afirmar que Giuliana Rengifo se metió en su relación sentimental. Asimismo, indicó que la intérprete de ‘Corazón’ dejó un brasier en su casa.

La primera en sacar a la palestra este caso fue Magaly Medina. A través de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la periodista indicó que la afectada le mostró a su equipo de producción la prenda íntima que supuestamente Giuliana Rengifo habría dejado en su domicilio, pues constantemente visitaba a su entonces novio.

“Dice que tuvo una relación larga con un abogado, candidato alguna vez a una alcaldía, con aspiraciones políticas y parece que también es constructor. Ella acusa directamente a la cumbiambera Rengifo de haberse metido de una forma bastante abrupta y desenfadada en su relación”, relató la conductora de TV.

El equipo de ‘Amor y Fuego’ también se contactó con la integrante de la orquesta ‘Vanessa y las tremendas’, quien no dudó en reafirmar su acusación. Incluso, le entregó el brasier a la reportera.

Lo que nunca imaginó Giuliana Rengifo es que la periodista la buscaría para devolverle esta prenda íntima. ‘Amor y Fuego’ lanzó este avance en sus redes sociales, la reacción completa se podrá ver este jueves 10 de noviembre a través de Willax TV, a partir de la 13:50 horas.

Giuliana Rengifo es sorprendida por reportera de 'Amor y Fuego'.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre esta acusación?

La conductora de TV señaló que Arantxa Mori ha contado toda una novela sobre esta situación, y si bien es cierto, reconoce que es la afectaba, la cantante debe tener en cuenta que la mujer no es la única culpable, sino también su pareja.

“A un hombre se le pueden acercar 50 mujeres pero si el hombre lo permite... no le echemos la culpa a las mujeres, porque mujeres inescrupulosas, runrunas, siempre van haber en todos lados, que nadie se sienta ofendido, pero runrunas hay que no les interesa que el hombre esté casado, que tenga familia o que la mujer esté embarazada”, señaló.

En otro momento, la conductora de TV indicó que la integrante de la orquesta ‘Vanessa y las tremendas’ no solo entregó videos del supuesto brasier de Giuliana, sino que también otras pruebas que probarían lo que dice.

“Es una telenovela lo que nos ha contado. Nos ha mostrado un video que la cumbiambera se tomó en el dormitorio, frente a la cama del novio de ella, también nos ha mostrado que encontró un brasier en el cuarto de su novio”, dijo Magaly Medina.

¿Las acusaciones de Arantxa Mori?

Arantxa Mori contó en el reportaje de ‘Magaly TV La Firme’ que nunca estuvo de acuerdo con la amistad que su novio tenía con Giuliana Rengifo, por cómo ella se comportaba con él.

“Supuestamente le pidió la casa prestada para celebrar el cumpleaños de la manager. Yo veo los estados donde ella está cantando a la cámara. Yo sé, por allegados a ella, que ella decía que le gustaba mi novio y que me lo iba quitar”, comentó. Por si fuera poco, narró que otro día vio una historia de Rengifo maquillándose en la casa de su pareja y le reclamó por ello. “Él me dijo que estaba trabajando, supuestamente le había pedido prestada la casa, pero ella mandaba indirectas”, acotó.

Respecto al brasier, indicó: “Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”.

Cantante de cumbia acusa a Giuliana Rengifo de dejar brasier en el dormitorio de su novio. | Magaly Tv: La firme.

