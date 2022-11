Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia: “Debemos encontrar palabras que tiendan puentes y no que levanten muros”

En una entrevista exclusiva para Infobae, la presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia, habló sobre la llegada de la misión de la OEA y la crisis política del Perú. Video: Carlo Fernández C.

La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, manifestó que el Perú necesita más consensos, promover el diálogo y dejar de atacarnos para empezar a trabajar en conjunto para atender las necesidades urgentes de nuestro país. “Quizás así nos pongamos a pensar qué cosa podemos hacer en conjunto para el país y encontrar palabras que tiendan puentes y no que levanten muros”.

Urrutia recalcó que es importante respetar a los interlocutores, ya que “una persona que no piensa igual no es el enemigo y una persona que discrepa no es un cojudigno, no es un caviar, no es un burro ni animales, sino una persona que yo reconozco como ciudadano, con el que puedo dialogar y puedo tener concensos”.

Respecto a la visita de la misión de la OEA en el Perú, indicó que “viene a cumplir un requerimiento del Estado Peruano que esperamos permita dar un marco a la discusión de las autoridades e instituciones en los próximos meses. Esta visita debería permitir a la OEA emitir una opinión y un análisis objetivo que esperamos nos permita tener una salida a esta crisis”.

“La evidencia que la OEA recoja en estos dos días de visita le permitiría señalar el estado actual de la política en el Perú y con todo el conocimiento que tiene la organización, plantear un conjunto de mecanismos que le permita tener un diálogo entre actores políticos que nos permita trazar salidas políticas de la crisis”, manifestó

Cuestión de confianza

Sobre el planteamiento de la cuestión de confianza por parte del premier Aníbal Torres, Adriana Urrutia, sostuvo que este es un ‘gesto político’ en el que el Gobierno pretende condicionar al Legislativo para “sentar posición sobre un tema que se ha solicitado y es importante, de considerar pertinente el legislativo, discuta la propuesta”.

“El pedido de confianza es una acción política que sigue la línea del confrontamiento del Ejecutivo y el Legislativo. Sería bueno e importante que en el caso de la visita de la OEA, lo que se quiere es un concenso entre poderes del Estado que permitan atender temas públicos que son prioritarios en este momento”, dijo la presidenta de Transparencia.

Por otro lado mencionó que “el Perú le hace frente a un problema de inseguridad alimentaria, la pandemia nos ha dejado debilitados en temas del sistema de salud y en ese sentido es necesario que atendamos y recuperemos el tiempo perdido en cuanto a servicios públicos como educación. No estamos viendo eso de parte de las autoridades y es urgente que se atienda, no solo la parte la crisis política, sino las demandas y las necesidades ciudadanas”.

Asimismo condenó las frases machistas del Primer Ministro del gobierno de Pedro Castillo. “Lamento que una alta auroridad del Estado se dirija así a una mujer que ejerce el periodismo, se le debe exigir a las autoridades el respeto hacia las mujeres y que se mueva una agenda de igualdad de derechos”.

“Siete de cada diez mujeres en el Perú son víctimas de violencia y no podemos seguir permitiendo esa situación. Ninguna gobernadora regional ha sido electa en las últimas elecciones, entonces no podemos hablar de una democracia plena mientras no haya una representación femenina en paridad y alternancia, que es una de las reformas promovidas desde Transparencia”, resaltó a Infobae desde CADE 2022.

Democracia en el Perú

Adriana Urrutia dijo además que la democracia debe ser entendida como un régimen que debería permitir a los ciudadanos a acceder a un conjunto de garantías mínimas. “Si tenemos siete de cada diez ciudadanos que viven en informalidad, estamos hablando de personas que no acceden a un seguro de salud, a educación de calidad, que muy probablemente no tengan un sistema de protección social”.

“Si la democracia no ha sido capaz de darles esas garantías mínimas a los ciudadanos, cómo es que los ciudadanos van a confiar en la democracia. Debemos tener como sociedad una agenda que nos permita garantizar una vida digna para las personas, porque sino la estamos garantizando, estas personas van a querer un regimen que les resuelva esos problemas y en el imaginario nacional. El Perú tiene una tradición de gobiernos militares que han impuesto ese poder en momentos de crisis agudas y es necesario que en estos momentos de crisis de dar la cara una vez más para dar la cara para demostrar qie la democracia í puede resolver, pero que necesitamos una serie de reformas institucionales y políticos para salir de ella”, finalizó.

