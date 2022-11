Patricia Chirinos solicitó que Aníbal Torres sea citado a Comisión de la Mujer por declaraciones misóginas contra Sol Carreño

Todo su rechazo. La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, a carácter de urgencia, ha solicitado a la Comisión de la Mujer y Familia a que se le cite al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres por las declaraciones machistas que emitió contra la periodista Sol Carreño.

“Solicito a la comisión que usted preside citar con carácter de urgente al presidente del Consejo de Ministros en su calidad de agresor y a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a efectos de conocer cuáles son las acciones que se han tomado a fin de sancionar esta conducta y brindar apoyo a la agraviada”, se lee en el oficio que envió Chirinos a quien preside dicha Comisión, Lucinda Vásquez del Bloque Magisterial.

Además, en una entrevista con canal N, Chirinos Venegas expresó su pesar por las expresiones de Torres Vásquez quien ha sido justificado por más de uno de los miembros del gabinete ministerial.

“Totalmente indignada con estas frases de este señor premier que es el segundo puesto más importante a nivel de gobierno y que de verdad no solo está haciendo o de alguna manera intentando que todo el tiempo se le falte el respeto a las mujeres en el Perú, sino que es la imagen que está dando afuera también que en el Perú no se respeta a la mujer, entonces están tratando de normalizar este tipo de violencia contra la mujer y no lo podemos permitir, hemos visto que la ministra de la Mujer tampoco es que haya defendido a capa y espada este tipo de comportamiento, sino más bien ha querido disminuir o atenuar estas palabras dichas por el premier”.

Quienes también se pronunciaron al respecto sobre los comentarios por parte del presidente del Consejo de Ministros, fueron los congresistas de Renovación Popular, Jorge Montoya y Gladys Echaíz quienes lamentaron lo ocurrido y a la vez pidieron expresamente al presidente Castillo a que retire del cargo a Aníbal Torres y del mismo modo, sugirieron que la ministra Dávila debe ser censurada.

Jorge Montoya y Aníbal Torres. (Composición)

“Si respeta a su madre, el presidente que lo saque. Ha ofendido a todas las mujeres; a la ministra de la mujer hay que censurarla. Las respuestas que ha dado realmente son asombrosas, asombrosas para lo malo”, indicó Montoya.

“Creo que no solamente merece una disculpa, sino en una reflexión para dejar el cargo de una sola vez. Pues no merece una persona que piensa así o actúa así estar ocupándolo realmente. Si no se disculpa eso lo pone más en evidencia y ratifica la calificación que han hecho diversos ciudadanos del país”, complementó Echaíz.

