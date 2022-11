Ministra de la Mujer sobre ataques misóginos de Torres: “Yo también he sido víctima de la prensa y ahí nadie dice nada”

Ministra de la Mujer intenta justificar ataques misóginos de Aníbal Torres: “Yo también he sido víctima de la prensa y ahí nadie dice nada”

La Ministra de la Mujer, Claudia Dávila fue consultada esta mañana por los desatinados comentarios que recientemente hizo el titular de la PCM, Aníbal Torres, en contra de la conductora del programa Cuarto Poder, Sol Carreño.

La titular de esta cartera, aseguró que en su momento ella también fue víctima de los “ataques sistemáticos” de la prensa, pero que en ese momento nadie salió a respaldarla.

“Yo también he sido víctima de la prensa absolutamente agresiva que miente sistemáticamente en diferentes niveles y ahí nadie dice nada cuando atacan a una persona en este caso a mí, que soy una mujer. Me han atacado durísimo con mentiras del más bajo nivel pero ahí la prensa no dice nada, pero cuando atacan a una periodista que es mujer también ahí si hay todo un respaldo y me parece completamente válido”, sostuvo para RPP Noticias.

Ante los cuestionamientos de los conductores por intentar justificar el actuar del Jefe de la PCM, Dávila aseguro que conversará con Aníbal Torres para que no se vuelva a repetir este tipo de escenarios.

“No he tenido oportunidad de conversar con el premier Aníbal Torres, pero lo haré en el más breve plazo, pero son frases que yo no comparto considero desafortunadas. Pero hay que entender un tema con la prensa. Acá voy a ser muy clara porque se ha dicho que no hay libertad de expresión en el Perú y yo personalmente creo que es una gran mentira, los periodistas en general todos los medios de comunicación del Perú, dicen lo que quieren, cuando quieren, de quién quieren, y como quieren decirlo”, manifestó.

