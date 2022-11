“Hay mujeres que les gusta el golpe”: el insólito argumento de Lucía de la Cruz para defender a John Kelvin

Lucía de la Cruz defiende incondicionalmente a John Kelvin

Lucía de la Cruz fue invitada este lunes al programa Magaly TV La Firme luego de que se le viera a la cantante criolla dando su respaldo a John Kelvin. En un video se le ve abrazar al cantante de cumbia, quien acaba de salir de prisión por desfigurar a su exesposa Dalia Durán.

Magaly Medina encaró a la criolla porque en una entrevista a un medio local la llamó “sádica” a Durán, como culpándola por los golpes recibidos por su expareja. “Fue una expresión. Te voy a contar una historia. Me casé con Luis Caycho, cuando me empujó, y me tiró hasta mi cama, le dije que mañana me divorciaba. No estoy para aguantar a nadie”, contó.

Contó que fue donde John Kelvin porque tenía que conversar sobre una grabación que tienen pendiente. “Yo no fui a decirle qué lindo lo que has hecho. Cuando llego lo saludé. Yo le tengo un cariño bonito. No saco cara ni por John ni por la señora porque no la conozco. Los terceros salen sobrando”, dijo De la Cruz.

John Kelvin volverá a los escenarios.

Al escuchar a la ‘Urraca’ defender a Durán, la cantante le increpó: “¿Tú conoces bien a la señora? Yo no la conozco. Yo soy madre, tengo nueras y no me gustaría que mis hijos les pongan la mano a nadie”.

En seguida, la artista siguió buscando justificar los hechos de violencia de John Kelvin que lo llevaron a prisión. Es cuando lanza una frase que deja bastante que desear: “Trata de entender algo, que hay bastante mujeres que son aguantadoras, que les gusta el golpe”.

Contó que al ver al cumbiambero, atinó a abrazarlo y le dijo cómo es posible que una persona que le pegan una vez, dos, tres, cuatro, puede seguir teniendo hijos con esa persona.

Lucía de la Cruz y su increíble defensa a su 'hijo' John Kelvin

Más excusas de una masacre

Lucía contó que John Kelvin le reveló algunos pasajes de cómo fue la infausta noche de la agresión a Durán.

“Me contó que estaba tomando en la casa de unos amigos, él no toma drogas. Él toma mucho alcohol, me dijo que estaba tomando con unos amigos y esa noche se quedó dormido en esa casa, y en la madrugada se fue a su casa. Parece que la señora estuvo tomando también. Parece que ella le habló de un futbolista. Me dijo que no quería hablar porque ella es la madre de sus hijos. Prefiero guardármelo. Pero yo le dije ‘tienes que hablar, porque si te vas a quedar mudo, el mundo no va a saber qué pasó y por qué la dejaste así’”, contó.

Las palabras de la criolla enfurecían a Magaly quien le trataba de explicar lo evidente. “Los pegalones hacen creer que las personas son culpables. O sea, que nos maten, nos golpeen, que nos violen. Lucía, estamos en una lucha hace años”, le contestó Medina.

Hacia el final de la entrevista Lucía trató de enmendar lo dicho, aunque ya parecía ser demasiado tarde. “No estoy de acuerdo con que se le ponga la mano a ninguna mujer. Mil disculpas por usar la palabra sádica. No se dejen maltratar, no tengan temor a denunciar”, refirió.

