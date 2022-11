Vivian Baella, la exvoleibolista peruana que ahora brilla en el mundo del fisicoculturismo

Vivian Baella sorprendió ganando un concurso de fisicoculturismo.

Vivian Baella se lució con nueva faceta vinculada al deporte después de tomar la decisión de ser tripulante de cabina. La laureada con la selección peruana de vóley sorprendió consiguiendo el primer lugar en torneo de fisicoculturismo. La peruana compartió su logro por sus redes sociales y se llevó muchas muestras de cariño.

La deportista de 30 años obtuvo el título de Campeona Absoluta del Bikini Fitness Copa del Inca Cusco 2022, torneo que se realizó el pasado sábado 5 de noviembre en la ciudad imperial. La ‘exmatadorcita’ realizó un post emotivo y de agradecimiento a las personas que la ayudaron a alcanzar este logro.

“Cuando dejé de jugar voleibol siempre quise encontrar un deporte que se adecue a mi estilo de vida, pero que también me encante. En este camino y tratando de llevar una vida saludable entre el gimnasio y buena alimentación encontré el fisicoculturismo y me encantó. No solo es un deporte que reta en lo físico sino también en lo mental y ese es el reto que hizo que lo intentara”, contó Baella sobre su transición.

“Definitivamente esto no hubiera sido ponible sin el empuje increíble de mi amigo y coach Jefferson Mendez, gracias por confiar y hacer que yo confiara en mi junto a Aurora Alencar y todo el team Johofit. Gracias también Nancy Viera por las sacadas de ‘michi’ en cada entrenamiento y por tu paciencia para hacer caminar a esta roca con tacos. (tenemos que seguir practicando)”, agregó.

Foto: Instagram.

Sus logros en el vóley

Vivian Baella tiene historia en este deporte. Defendió las camisetas de Regatas Lima, Alianza Lima y entre otros en el campeonato nacional. Pero sus principales logros los consiguió vistiendo la ‘blanquirroja’.

Su primera competencia con la selección peruana fue el Sudamericano sub-18 realizado en Tailandia. Ella era la capitana de ese equipo y lo ayudó a subirse al podio, consiguiendo la medalla de plata. Además, fue elegida la mejor atacante del certamen.

Su mérito más importante en el voleibol sucedió en 2010 cuando Perú participó de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvieron como sede a Singapur. En dicha competencia, se colgó la medalla de bronce.

Perú, con Natalia Málaga a la cabeza, se quedó en el tercer lugar de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

¿Por qué Vivian Baella dejó el vóley?

La atleta es muy activa a través de las redes sociales, sobre todo en su cuenta de Tik Tok. Es ahí, por medio de esa plataforma y a raíz de una consulta de un seguidor, que explica por qué dejó de jugar voleibol.

“Yo decido dejar el vóley porque me sentía cansada físicamente, de hecho yo tenía 26 años en el 2018 cuando yo decido dar un paso al costado, todavía no me consideraba tan vieja, pero ya tenía dolores en el cuerpo que estaban constantemente, como por ejemplo en el hombro y en la rodilla”, expresó

No solo el cansancio fue el motivo de que Baella se alejará de las canchas, sino también el factor económico. “No sé si todos lo sepan pero el vóley en el Perú no es profesional, es decir que el contrato con tu club es netamente de palabra, no te da seguridad de que si te pasa algo, te vayan a respetar”.

Vivian Baella señaló que el vóley peruano no es profesional.

Su otra faceta

En su objetivo de buscar un ingreso más seguro, Vivian Baella cambió la indumentaria deportiva por su traje de tripulante de cabina. Es así como la exjugadora inició a viajar a bordo de un avión, realizando los anuncios necesarios y colaborando con los pasajeros.

Vivian Baella es aeromoza en Latam.

SEGUIR LEYENDO