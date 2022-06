¿Quién es Vivian Baella, la exvoleibolista que se convirtió en tripulante de cabina?

Vivian Baella y su cambio a lo largo de los años. (Foto: Composición)

La época dorada del vóley peruano fue en la década de los ochenta, cuando las seleccionadas de aquella época lograron medallas de plata y bronce en campeonatos mundiales, además de una sobresaliente participación olímpíca. Sin embargo, hay sucesoras que también dejaron el nombre del Perú en alto y se robaron el corazón de los peruanos.

Las Matadorcitas era el equipo liderado por Natalia Málaga y logró clasificar al Mundial de Vóley del 2011. Una de sus protagonistas era Vivian Baella, una joven que llegó de Rioja – San Martín, para cumplir sus sueños deportivos.

Pero ahora, alejada de las canchas, Vivian ha decidido darle un giro sorprendente a su vida. La exvoleibolista se ha convertido en un tripulante de cabina. Te contamos más detalles de la carrera de la joven de Rioja.

PUEDES LEER: Austin Palao, de integrante de EEG a desfilar en las pasarelas de Europa

¿QUIÉN ES VIVIAN BAELLA?

Vivian Isabel Baella Guevara nació el 3 de agosto de 1992 en la ciudad peruana de Rioja en departamento de San Martín. La joven se convirtió en una de las mejores voleibolistas de su generación.

Su posición era la de número 5, se desempeñaba como receptora. Durante su carrera como deportista ha participado en campeonatos como Juegos Bolivarianos, Juegos Olímpicos de la Juventud, Copa Panamericana Sub-20, entre otros.

Además, fue fichada por el Club Alianza Lima y jugó la Liga Nacional Superior de Voleibol Perú con ese equipo. También, ha participado en campeonatos de vóley-playa.

Vivian Baella en campeonato de vóley. (Foto: Difusión)

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DEL DEPORTE?

Recientemente, en TikTok, Vivian Baella fue consultada por sus seguidores sobre la razón que la hizo dar un paso al costado en el mundo del vóley. La joven contó cuáles fueron sus motivos y señaló que todo fue personal.

“Yo decido dejar el vóley porque me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018 cuando decido dar un paso al costado. Tenía dolores en el cuerpo, en el hombro, en la rodilla” , comentó en un inicio.

También, reveló que se sentía agotada del desgaste físico. “Nunca he sentido que tenía vacaciones, siempre entrenaba. Yo dije ‘quiero darme un descanso y cambiar de aire’ y así lo hice, literalmente”, sentenció.

Vivian Baella revela por qué dejó el vóley. (Video: TikTok)

Por otro lado, explicó que en la carrera deportiva no tenía estabilidad económica y con el paso de los años quería buscar seguridad en su profesión.

“Yo estaba buscando algo seguro económicamente. El vóley no es profesional acá en Perú, el contrato que tienes con tu club es solo es de palabra. No te dan seguridad de si más adelante te pasa algo, vayan a respetar. Si tu club se quedó sin auspiciador o no tiene plata, no te pagan. Conozca varias jugadoras que si se lesionaban en un campeonato, no les pagaban completo, les pagaban la mitad. Había clubes que pagaban bien, pero es un pago en el momento, si eres inteligente y sabes administrar tu dinero, vas a ahorrar, pero no tienes AFP, CTS, ni gratificaciones”, explicó.

¿A QUÉ SE DEDICA VIVIAN BAELLA?

A través de sus redes sociales, Vivian Baella compartió una fotografía de su nuevo trabajo. La joven de 29 años se desempeña como tripulante de cabina desde hace casi 4 años. En su cuenta de Instagram, la exvoleibolista publicó en agosto del 2019 una fotografía con la que revelaba que tenía un año trabajando en una reconocida aerolínea.

“Primer año de vestir este uniforme casi todos los días. Aún recuerdo mi primer día. Que suerte tengo de trabajar en algo que me encanta”, escribió.

Vivian Baella se convirtió en tripulante de cabina. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: