Ryan Castro, el cantante que se hizo viral en TikTok con su tema Jordan: “Ahora toca que la gente me conozca”

Ryan Castro, el cantante de la Ghetto. (Instagram)

Ryan Castro es una promesa musical. El cantante de 28 años logró gran popularidad en este arte gracias a sus éxitos en TikTok como fueron los temas Jordan y Mujeriego. El artista ha ganado millones de seguidores en las plataformas digitales, pero confiesa que ha sido un trabajo duro el hacer conocida su música luego de que sus temas se viralizaran.

Ryan Castro conversó con Infobae y contó cómo fue el proceso para que la gente reconociera su trabajo en los shows. Además, reveló que se considera un sucesor de Maluma y J Balvin, por lo que seguirá trabajando para concretar la internacionalización.

Ryan, ¿cómo decides dedicarte a la música?

Básicamente, mi carrera empezó en el barrio, con mucha disciplina y mucho compromiso para poder lograr todo lo que está sucediendo ahora mismo. Visualizado, soñando, gracias a Dios se me dio la oportunidad y siempre desde el barrio, manteniendo mi esencia.

Jordan fue la canción que se viralizó en TikTok, ¿te imaginaste en lo que se iba a convertir?

La verdad no lo pensé así porque cuando yo lo saqué todas estas canciones estaba el mundo del TikTok y yo no lo direccioné para allá tampoco. Pero sí me sorprendió mucho que se viralizara y que todo el mundo la conociera con sus bailes y eso.

Tik Tok ayudó mucho a despegar tu carrera…

Ayuda mucho la plataforma de verdad y me siento muy contento de que todos, alrededor del mundo, pudieron disfrutar mis canciones y las puedan disfrutar ahora mismo haciendo su baile y todas sus cosas.

¿Cómo te sentiste cuando viste que las vistas comenzaron a crecer?

Contento, me sentí muy contento y lo recibí con mucha responsabilidad de ver que ahora que la canción está siendo exitosa, ver qué más puedo hacer ahí aparte de eso. Tengo que salir a cantar, toca que la gente sepa que la canción es mía, que vean mi rostro, que los fanáticos me conozcan, después de eso se vino un trabajo muy personal. En mi equipo de trabajo comenzamos a pensar como usar a ese éxito que se hizo Jordan.

Ryan Castro.

¿Te resulta un poco más complicado que primero conozcan la canción y luego al artista?

Claro, eso juega en contra también. Muchas veces, como que las canciones que se vuelven viral la gente las conoce por los influencer que hacen en trend o por quien hace el baile, no conocen especialmente al artista. Entonces, esto a veces juega en contra, pero igual de alguna u otra manera sirve porque la canción, la música está sonando.

¿Cómo estas haciendo para que el público conozca tu rostro luego de TikTok?

Con Instagram, Facebook, noticias en los medios, en los shows, es algo que le está sucediendo a muchos artistas, pero ya cada quien lo hace a su forma personal de trabajar para que la gente lo vea.

Luego vino ‘Mujeriego’, ¿su éxito también fue casual?

También sucedió igual de casualidad que se hizo viral, porque yo la saqué en diciembre, pero pensaba sacarla dos meses antes para que fuera calentando, pero igual salió en diciembre mismo. Yo la mostré y sucedió igual que con Jordan.

TikTok será red en la que quieras apostar de aquí en adelante...

No lo sé, todos los días evoluciona la música y evolucionan las plataformas digitales, las redes sociales y eso, pero yo no digo que soy de TikTok. Lo que suceda yo, como artista nuevo, también me acomodo a lo que esté sucediendo en el momento, pero no es que mi música vaya a una red social nada más.

¿Qué es lo que quieres transmitir?

Que la gente disfrute, baile, sienta, que la gente pase un momento agradable cuando vaya a los shows.

Hace poco estuviste por Perú, ¿cómo te recibió el público?

Súper, con mucho amor y con mucho respeto, la gente en la calle me ha tratado muy bien, los fanáticos me ponen muy positivo, me siento muy contento y muy agradecido de estar acá en este país. La verdad es que me han brindado mucho apoyo.

¿Qué es lo que habías escuchado de Perú?

Que se comía rico, que la gente era muy carismática también, de verdad que me trataron muy bien, me llevo una bonita experiencia.

Acabas de lanzar el EP Reggaetonea, ¿qué significa para ti?

Eso es como un hijo para uno. Luego de tantos días y tantas noches trasnochando y trabajando haciendo música, sacarlo así a la luz es como que tener un hijo en la calle. Me siento muy contento de que la gente lo está disfrutando mucho. Reggaetonea es como que yo quería despertar una esencia del reggaetón clásico, las melodías, el dialecto y la gente lo está disfrutando mucho.

Ryan Castro.

¿Cuáles son las expectativas?

Que la gente lo disfrute, que lo bailen, que lo canten y que cada vez que vayan a un concierto de Ryan Castro, disfruten de la música, disfruten de ese tema, de todo el show y que tengan un momento especial para que lo recuerden.

Colombia tiene grandes referentes en el reggaetón como Karol G, Maluma, J Balvin, ¿eres el siguiente?

Claro que sí, ya está sucediendo. Ya estoy fuera de mi país trabajando, abriendo mi propio camino para la nueva generación que viene pronto. No hay límite, la música es un mundo tan extenso que no hay límite, hay demasiadas cosas por hacer y que sea hasta que Dios quiera.

SEGUIR LEYENDO