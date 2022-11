Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos, protege su legado musical: “Muchos quieren tomar la marca” | ENTREVISTA

Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos. (Foto: Carlo Fernández | Infobae)

Los Mirlos no solo destacan en el Perú por su cumbia amazónica, sino que también por ser grandes exponentes de este género a nivel internacional. Por ello, en marzo del 2023 participarán en el festival Vive Latina de México, donde compartirán escenario con grandes bandas como Red Hot Chili Peppers, Café Tacvba, UB40, entre otros.

En conversación con Infobae, Jorge Rodríguez, líder de esta agrupación peruana, confesó que él y sus compañeros se encuentran muy emocionados de reencontrarse con el público mexicano, especialmente porque ellos siempre los reciben con los brazos abiertos.

Asimismo, el vocalista de Los Mirlos recordó el gran recorrido internacional que tiene la banda, llegando a tener que registrar este nombre en diferentes países para así evitar que otras personas se apropien de su identidad.

- ¿Cómo se sintieron al recibir la invitación para tocar el el festival Vive Latino?

Agradecido a Dios que me permite retornar a ese hermoso país, donde Los Mirlos son queridos. México es una ciudad grande y hermosa, aprecian mucho nuestra música, hemos ido a varios eventos años atrás, pero ahora es lo máximo, porque es un festival, al cual llevaremos la marca Perú en cuanto a la música tropical, la cumbia peruana y amazónica.

- Compartirán escenario con bandas internacionales...

Creo que el público va a ser el ganador porque van a haber varios artistas de talla internacional y muy conocidos, grupos que están al primer nivel ahorita y por supuesto que Los Mirlos también, llevando la cumbia psicodélica amazónica.

- En el 2023, usted cumple 50 años de carrera artística al lado de Los Mirlos...

Se está cumpliendo uno de mis sueños, nunca me imaginé que iba a llegar a tanto, pero pasan los años y la marca se va posicionando poco a poco, primero en nuestra localidad, yo soy de la ciudad de Moyobamba, me siento muy orgulloso de mi tierra, pero la tuve que dejar para empezar mi historia musical, aquí en la capital con Los Mirlos.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Jorge Rodríguez habló sobre la invitación que recibieron Los Mirlos al festival Vive Latino 2023. Video: Carlo Fernández,

- A lo largo de estás décadas, ¿alguna vez se sintió discriminado en la capital por ser usted de provincia?

Directamente no sentí ninguna discriminación porque poco a poco empecé a escalar en todas las esferas sociales. Nosotros trabajamos en diferentes locales con todo tipo de público, donde se juntaban todas las clases sociales.

- ¿Qué momentos difíciles vivió la agrupación a lo largo de estos 50 años?

Siempre hay tropiezos en la vida, pero hay que saberlos sobrellevar, levantarnos. Uno de ellos fue en la época del terrorismo, como yo no estoy metido en política, no me gusta opinar de deportes ni de religión, el grupo fue bien recibidos en cualquier lado.

- La pandemia también les chocó...

A todos nos chocó definitivamente, al músico de a pie, a los que hacen grandes eventos. Nosotros también hemos sobrellevado ese golpe duro y ya nos estamos recuperando. Gracias a Dios que ya está pasando esto.

- Pero sus músicos no solo se dedican a la agrupación, ¿se puede vivir de este arte?

Yo creo que aquí sí se puede vivir de la música, si es que hay un grupo organizado como debe de ser, pero ahora que no tenemos eventos todos los días, los músicos tienen que buscar otras alternativas de apoyo económico para generar ingresos, eso sucede con mis músicos, porque no todos los días estamos ensayando ni saliendo a tocar.

Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos, le contó a nuestras cámaras los momentos más difíciles de la agrupación en sus casi 50 años de trayectoria. Video: Carlo Fernández.

- ¿Qué legado espera dejar?

El legado se los voy a dejar a mis hijos, porque mis hijos son lo que ahorita me están apoyando, son los pilares básicos a esta edad que tengo. Tengo a mi hijo mayor, Jorge Luis, que está viajando conmigo ya 22 años por todo el Perú, incluso a nivel internacional. Yo a él ya lo voy presentando como el que va a continuar con esta trayectoria musical de Los Mirlos, porque no puede desaparecer esto debido a que a la gente le gusta mucho, parte del mundo me lo ha demostrado, Argentina, México, Chile, Europa, entre otros.

- Su música también suena en películas y telenovelas...

La música de Los Mirlos se ha popularizado tanto que está por diferentes lugares, por lo que me vi obligado a registrar mi marca, que lo tengo registrado aquí en el Perú desde el año 73, lo tengo protegido en México, en Chile, Ecuador, Colombia, Argentina. Creo que somos el único grupo que protege su nombre de manera internacional porque muchos quieren tomar la marca.

Jorge Rodríguez le cuenta a Infobae que Los Mirlos es una marca registrada a nivel internacional. Video: Carlo Fernández Castillo.

- ¿Qué pasará con Los Mirlos cuando decida retirarse?

Yo creo que Los Mirlos tiene para rato, tenemos muchos proyectos, estamos haciendo colaboraciones con diferentes artistas de nivel internacional y está gustando bastante. En las redes sociales se encuentran varios temas, ahorita hemos lanzado una colaboración con un grupo de Uruguay, además de un tema en Argentina. Yo creo que esto no para, ya hemos terminado el documental de La Danza de Los Mirlos.

