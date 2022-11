Rafael Vela asegura que procesos vinculados a Odebrecht en Perú no se afectan por suspensión de cooperación

Rafael Vela sigue firme en las investigaciones por el caso Odebrecht en nuestro país y aseguró que los vinculados en procesos de investigación seguirán su curso debidamente, ya que la suspensión de cooperación con Brasil no tiene nada que ver con las indagaciones en Perú y que las pruebas realizadas como parte de las diligencias están válidamente incorporadas.

A través de una entrevista en Latina, Vela sostuvo que muchas personas estuvieron interesadas para que este acuerdo no siga su curso, pero fue un elemento indispensable y que logró incorporar pruebas relevantes, además de estimular otros acuerdos de cooperación eficaz.

“Los procesos en realidad no se afectan porque ya la prueba está válidamente incorporada, en el caso de esa acusación (Ollanta Humala y Nadine Heredia). En el resto de investigaciones siempre puede haber algún nivel de afectación; por ejemplo, que una diligencia no se lleve a cabo en el extranjero como se han venido realizando, pero la afectación en general está plenamente asegurada por el acuerdo. Ahora hay muchas personas interesadas en que el acuerdo se caiga porque este ha sido no solamente un elemento indispensable para el avance de las investigaciones”, expresó en el programa Punto Final.

Asimismo, el fiscal anticorrupción indicó que sí existe aún una obligación por parte de la empresa brasilera de cumplir con los acuerdos, ya que hace unos días solicitó la reprogramación de la declaración de los testigos involucrados en este caso.

“¿De qué manera se va a cumplir? Por supuesto, es un asunto que tiene que implementarse a partir de una solución que ellos presentan dentro del contenido del documento, porque de hecho tienen que reunirse también con nosotros para materializar de qué manera se va a reprogramar. Eso pasa por el levantamiento de la suspensión”, manifestó.

Rafael Vela por caso Odebrecht: “Se avanzó muchísimo en la averiguación de la verdad”

Investigaciones por caso Odebrecht sigue avanzando

En diálogo con el diario El Comercio, Rafael Vela, manifestó que las investigaciones por el caso de Odebrecht ha avanzado mucho en busca de la verdad y que tanto él como su equipo se sienten satisfechos porque todo lo han cumplido en el marco de la legalidad por lo que rechazó todo tipo de cuestionamientos.

“El balance es que hemos cumplido con nuestro trabajo. Hemos venido como correspondía, hemos levantado las actas correspondientes de inasistencia [de los ex ejecutivos]. Era algo esperado desde el día martes, considerando la suspensión. Siempre tenemos la expectativa de cumplir con los procedimientos formales. Más allá de la comunicación de la empresa, está también la obligación de cada testigo que es colaborado eficaz en el Perú y que podría haber concurrido como había sido previamente coordinado. Eso no se produjo, hemos dado fe de las inasistencias”, sostuvo.

“La declaración es parte de mis obligaciones como funcionario en el Perú, dentro de la ley de defensa jurídica del Estado en controversias internacionales. Es una obligación. Ahora que se me ha solicitado un segundo testimonio en defensa del Perú, en la demanda arbitral que ha interpuesto Odebrecht, tenemos la clara evidencia objetiva de que lo que se está buscando por parte de la empresa es que yo no declare en ese arbitraje internacional. Y eso es parte de una obligación legal. Como tal, no está condicionado en el acuerdo de colaboración”, agregó.

