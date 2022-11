Rafael Vela por caso Odebrecht: “Se avanzó muchísimo en la averiguación de la verdad”

Rafael Vela se pronunció al conocer que el Ministerio Público de Brasil suspendió la cooperación judicial de Odebrecht con el Perú y todo lo que esto implicaría, sobre todo, con el proceso a los investigados en donde se involucra a expresidentes del país.

A través de una entrevista que brindó al diario El Comercio, el Fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, consideró que en este escenario lo que se buscaría es censurar su próximo testimonio en un arbitraje internacional, por lo que analizó los escenarios tras la suspensión de dicha colaboración.

“El balance es que hemos cumplido con nuestro trabajo. Hemos venido como correspondía, hemos levantado las actas correspondientes de inasistencia [de los ex ejecutivos]. Era algo esperado desde el día martes, considerando la suspensión. Siempre tenemos la expectativa de cumplir con los procedimientos formales. Más allá de la comunicación de la empresa, está también la obligación de cada testigo que es colaborado eficaz en el Perú y que podría haber concurrido como había sido previamente coordinado. Eso no se produjo, hemos dado fe de las inasistencias”, sostuvo.

“La declaración es parte de mis obligaciones como funcionario en el Perú, dentro de la ley de defensa jurídica del Estado en controversias internacionales. Es una obligación. Ahora que se me ha solicitado un segundo testimonio en defensa del Perú, en la demanda arbitral que ha interpuesto Odebrecht, tenemos la clara evidencia objetiva de que lo que se está buscando por parte de la empresa es que yo no declare en ese arbitraje internacional. Y eso es parte de una obligación legal. Como tal, no está condicionado en el acuerdo de colaboración”, agregó.

Un gran esfuerzo por llegar a la verdad en el caso Odebrecht

Para el fiscal Vela, el equipo que dirige han realizado un gran trabajo en busca de la verdad en donde él reconoce que se avanzó mucho para llegar a conocer los verdaderos hechos en esta investigación que comprometen a ex altos funcionarios del Perú.

“Estamos en la certeza de que el camino tomado en su momento fue el correcto: suscribir un acuerdo de colaboración eficaz, porque durante todo este tiempo se ha avanzado muchísimo en la averiguación de la verdad. [...] De la misma manera, los acuerdos prevén la posibilidad del incumplimiento de obligaciones. Eso no desconoce el avance que hemos tenido de averiguación de la verdad. [...] Ahora, las consecuencias de una revocatoria también garantizan que lo que se avanzó sea utilizable en los canales de legalidad”, manifestó para El Comercio.

“El Ministerio Público brasileño tiene ejercicio soberano respecto a las solicitudes de cooperación internacional. Por otro lado, está el análisis de los incumplimientos del acuerdo, que está regulado por la ley peruana. [...] Pero no estamos puestos en este escenario, confiamos en que no hemos hecho nada fuera del respeto estricto de la legalidad internacional y, esencialmente, del Perú [...]. Tenemos la clara convicción y seguridad de que hemos siempre respetado los términos del acuerdo y la ley”, agregó.

Antes de culminar, fue consultado sobre si esta situación con Odebrecht ha sido el momento más tenso con la empresa y él expresó que “han existido siempre niveles de discrepancia [...] Tenemos la expectativa de que se recuperen los niveles de cumplimiento que la ley determine. Y si esto no se produce, tenemos la certeza de que si llegamos al escenario de una revocatoria del acuerdo, también lo hemos hecho dentro del cumplimiento de la ley”.

