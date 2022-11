Ministra de la Mujer: “En las instituciones castrenses no hay ninguna ley de prevención de violencia contra la mujer”

Esta mañana, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, se presentó en RPP Noticias en donde fue consultada por la presunta violación de una joven dentro de la vivienda del Comandante General del Ejército. Como se sabe, el sobrino del alto mando militar es denunciado por supuesta violencia sexual.

El joven Enrique M. M., quien es cadete de la Escuela Militar de Chorrillos, ha sido señalado por la víctima como el autor del ataque sexual dentro de la vivienda del coronel Walter Córdova Alemán.

Ante esto, la ministra señaló que el proceso sigue su curso, pero hay que entender que el Ejército tiene sus propios mecanismos cuando se trata de este tipo de delitos.

“En el caso de la denuncia del sobrino del Comandante General del Ejército es una denuncia de hace 3 semanas que se ha formulado ya y desde el día 1 el Ministerio de la Mujer hizo un acompañamiento a la víctima. Nosotros hemos pedido prisión preventiva para el agresor. Aparentemente los hechos han ocurrido dentro de la residencia”, acotó.

“Hay que dejar en claro que este es un nuevo caso de violencia estructural normalizada dentro de las instituciones del Estado, por eso el trabajo tiene que ir más allá de un caso específico. Cuando nosotros hemos tomado conocimiento del caso, el problema es que las instituciones castrenses aún no han implementado la ley de prevención de violencia contra la mujer y grupo de los miembros familiar”, aseguró.

Mesa de diálogo con el Mindef

Durante la conversación, la funcionaria aseguró que tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Defensa se han reunido y formarán una mesa de diálogo con el fin de iniciar acciones y especificar leyes para evitar estos ataques de violencia estructural dentro de las instituciones castrenses.

“Estamos haciendo coordinaciones con el Ejército y con el Ministerio de Defensa, hemos hecho una mesa de trabajo para reglamentar e implementar efectivamente esta ley de prevención contra la violencia de la mujer”, manifestó.

“Lo que queremos es que dentro de la institución este tipo de delitos sean sancionados como lo que es y es lo que ahora no tenemos no tenemos es un marco legal porque las instituciones castrenses lo tipifican como una falta administrativa y ese es el gran error que existe. Quiere decir que ahora, los reglamentos castrenses lo que establecen es que existe un procedimiento, pero en el marco del derecho castrense lo que nosotros estamos pidiendo es que estos temas tan complejos no pueden ir por el fuero castrense, sino por el fuero común y ser sancionados como lo que son, delitos penales”, precisó.

Fuentes militares informaron a Infobae, que efectivamente, este tipo de delitos están tipificados como casos administrativos y que ahora se ha implementado en inspectoría una oficina de quejas y reclamos en donde se pueden denunciar los casos de abuso dentro de la institución. Sin embargo, mientras dure el proceso de investigación por parte inspectoría el presunto acusado no puede ser retirado de la institución o dado de baja. Además, mencionó a nuestro medio, que en este caso específico, la Escuela Militar de Chorrillos mantienen un reglamento interno con sus propias reglas.

Cabe mencionar que hasta el momento, el Ejército no se ha pronunciado sobre esta nueva denuncia que pone en la mira a sus más altos militares.

SEGUIR LEYENDO