Aníbal Torres vuelve a arremeter contra la prensa local en reunión con autoridades electas de Ayacucho

Aníbal Torres sustentó el presupuesto 2023 ante el Congreso

No es la primera vez que el primer ministro, Aníbal Torres, aprovecha los espacios de encuentro que tiene con distintas personalidades para dar a conocer su punto de vista con respecto al accionar de la prensa local; esta vez en una reunión que sostuvo con las autoridades electas de la región Ayacucho, advirtió a los funcionarios entrantes que algunos medios de comunicación intentarán criticarlos de mala fe o en su defecto, desinformar a la población en cuanto a las acciones que realicen como alcaldes y gobernadores.

“Al poco tiempo que estén en el ejercicio del cargo, van a tener las críticas de ese sector de la prensa que desinforma y va a decir ‘miren el alcalde, miren cómo tiene esa calle, miren no hay agua, no hay desagüe, miren cómo no hace las obras necesarias para la irrigación agrícola, miren el hospital; o sea, como si esos males de 200 años de vida republicana se tendrían que resolver en pocas horas, días o meses o en pocos años y eso no es así”, dijo el premier.

“No hay que desanimarse por la desinformación, por las críticas negativas o de mala fe, hay que aceptar las buenas críticas, hay que aceptar las críticas que nos hacen sobre nuestros errores que podamos cometer y hay que corregir esos errores”, agregó Torres Vásquez.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, emplazó a los demás poderes del Estado peruano a que se puedan unir para trabajar de forma conjunta por el bien común de toda la ciudadanía que los eligió por elección popular.

Aníbal Torres volvió a cuestionar el trabajo del Ministerio Público.

“Trabajar conjuntamente con los otros poderes del Estado, especialmente con el Legislativo, todos tenemos que unirnos aquí; la oposición en el Legislativo también debe entender que, ellos han sido elegidos para trabajar en el bien del pueblo y no tener como única agenda la vacancia presidencial, porque con eso estamos creando una inestabilidad política que al único que daña es al pueblo en general”, expresó el PCM.

Cabe mencionar que, en la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el último 31 de octubre, Torres Vásquez tiene un porcentaje de 60% de desaprobación ciudadana en cuanto a su labor como presidente del Consejo de Ministros.

