Los ataques de Aníbal Torres a la prensa no tienden puentes entre el Ejecutivo y los medios de comunicación en Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que se tomarían medidas contra la prensa. Foto: Andina

El premier Aníbal Torres ataca continuamente a los medios de comunicación. Además de insultar y llamar “miserable” al cardenal Pedro Barreto -que se ha sentido muy dolido con estas declaraciones-, también manifestó que se tendrán que tomar medidas contra la prensa.

“Algo tenemos que hacer, por supuesto, también con relación a eso porque ya se están pasando. Es una prensa que está dañando a la niñez, está dañando la juventud. Es una prensa que difama, que engaña, que desinforma, y eso es dañino para la formación de nuestra niñez, de nuestra juventud y para la formación de nuestra propia gente, de nuestros propios ciudadanos”, dijo en el canal de YouTube ‘El Etnopatriota’.

Para Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), el primer ministro está “totalmente desenfocado”. Si bien la manera confrontacional sirvió a Aníbal Torres en la campaña presidencial ahora, en el Gobierno, no puede tener esa actitud, advirtió el catedrático.

“En la campaña presidencial, Aníbal Torres tenía esta capacidad argumentativa para exhibir todo lo que sucedió durante el fujimorismo en el país. Sin embargo, en el Gobierno no puede tener esa actitud dentro de un contexto de convulsión social. Debe tender puentes y dialogar, pero el Gobierno no está negociando nada. No está accediendo a ningún pedido que hacen los gremios”, dijo el analista político a Infobae.

Por su parte, el periodista Pedro Salinas consideró que “la libertad de expresión y de prensa en el Perú no está en su mejor momento”, aunque no es la época del fujimorismo, “estamos en un terreno peligroso por parte del Ejecutivo que tiene este talante autoritario de no conceder entrevistas a los medios de comunicación”. Opinó que los insultos del premier al cardenal Barreto es “porque ha sentido que su puesto ha sido cuestionado” y examinó que estamos “en un gobierno que no cree en las libertades de expresión ni en el rol que juega la prensa en una democracia”.

“El presidente Pedro Castillo, en vez de dar su versión en un programa como Panorama, les mandó una carta notarial pidiendo una rectificación absolutamente enrevesada y amenazando con que podrían haber acciones judiciales. Es insólito e inadmisible que un presidente de la República amenace así a un medio de comunicación; salvo en una dictadura, estas cosas no ocurren y, supuestamente, vivimos en una democracia”, agregó el autor de “Mitad monjes, mitad soldados”.

El politólogo Alonso Cárdenas y el periodista Pedro Salinas opinaron sobre la gestión de Aníbal Torres como premier. Fotos: UARM/Andina

HITLER

Aníbal Torres ha mencionado -hasta el momento- tres veces a Adolf Hitler, a quien ha puesto como ejemplo de una buena gestión gubernamental, pese a que estaba muy equivocado. Pudo haber nombrado como modelo a los incas y su enorme red vial, pero el premier insistió con el dictador y genocida austriaco.

“No tiene ningún tipo de justificación. Está debilitando a un gobierno sumamente débil porque te abres el frente de la prensa internacional que hizo eco de estas declaraciones desafortunadas y vergonzosas sacando un tema que no tiene nada que ver con el contexto actual”, mencionó Cárdenas.

El especialista en políticas públicas manifestó que se habían quedado “sorprendidos en el mundo con estas declaraciones” del presidente del Consejo de Ministros y “te abre otro frente más con los representantes diplomáticas de las embajadas de la Unión Europea, Israel y Alemania, que sacaron comunicados sumamente duros en contra de estas manifestaciones. ¿Cuál es la necesidad de seguir abriéndose frentes cuando ya eres un gobierno débil?”.

Aníbal Torres elogió a Hitler en polémico discurso en el Consejo de Ministros | VIDEO: Canal N

LIBERTAD DE PRENSA

Durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que fue en modo virtual entre el 19 y el 21 de abril, se advirtió que hay una ola de violencia contra periodistas “nunca antes vista”. En Perú, la asociación de agencias informativas de América Latina informó que “la situación de las libertades de expresión y de prensa están en su peor momento de las últimas dos décadas” en el Gobierno de Pedro Castillo.

“Perú no está en su mejor momento comparado con los tiempos de Fujimori -que no son iguales porque allí hubo prostitución de los medios y compras de los canales de televisión-, pero estamos en un momento complicado. El presidente de la República, que debería ser el primer defensor de la libertad de expresión, es indolente ante las agresiones que él mismo perpetra”, afirmó Salinas.

Cárdenas recordó que durante las elecciones presidenciales un sector de la prensa limeña tuvo una posición totalmente favorable a Keiko Fujimori. No obstante, cree pese a la animadversión que pueda tener el Gobierno de Pedro Castillo con los medios de comunicaciones no se justifica por “los pésimos nombramientos, por la cercanía de los principales colaboradores del presidente con la corrupción; y por todos los tropiezos que ha tenido el jefe de Estado que es, principalmente, por sus propios errores”.

Y planteó que en un supuesto plan de trabajo entre la prensa y el Ejecutivo se necesita otro perfil de premier con “peso propio a nivel político”.

Aníbal Torres es el premier del cuarto gabinete de Pedro Castillo en menos de un año de gobierno. Foto: Andina

¿HAY SALIDA A ESTA CRISIS?

Salinas expuso que el presidente Pedro Castillo tiene que tener el “gesto digno” de renunciar como jefe de Estado y, como su popularidad no sube en el país, en “consecuencia, le echa la culpa de todo sus males al periodismo”.

“Cuando la culpa de todos sus males responden a una sola persona, que se llama Pedro Castillo; y a su premier Aníbal Torres que se refiere a Adolf Hitler como gestión exitosa”, expresó.

Cárdenas analizó que si el mandatario hace un cambio de Gabinete sería el quinto en nueve meses de gobierno, o sea, 30 ministros en ese tiempo, “algo inédito en América Latina”.

No solo eso. A Castillo, según el politólogo, le espera un camino más duro en los siguientes meses: “El mayor problema del Gobierno es la sobreexpectativa que se generó y no tiene la capacidad de cumplir, básicamente en el sur, donde están las mayores protestas; y en un par de meses va a ser la seguridad alimentaria. Perú no produce fertilizantes; ese es un tema complicado que el Gobierno no está manejando; y el presidente y su equipo de asesores no se da cuenta. Para eso, necesitas personas con perfil de conocimiento y capacidad de gestión en puestos claves. Ese ha sido el talón de Aquiles: la pésima capacidad de convocatoria y colocar a personas en cargos públicos claves”.

“No estamos en nuestro mejor momento, pero, pese a ello, hay que continuar haciendo periodismo”, concluyó Pedro Salinas, a manera de reflexión.

SEGUIR LEYENDO