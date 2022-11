Leysi Suárez y Melissa Paredes fueron captadas peleando durante ensayos de ‘El Gran Show’

Leysi Suárez y Melissa Paredes se enfrentaron durante los ensayos | El Gran Show / América TV

En la última edición del programa ‘El Gran Show’, la conductora Gisela Valcárcel mostró un detrás de cámara del momento en qué Melissa Paredes y Leysi Suárez protagonizaron una discusión durante sus ensayos. La actriz criticó los pasos de baile de la cumbiambera en su presentación pasada y se mostró indignada por que esta llamó “tango de 2 soles a su baile”.

Las imágenes revelaron cuando Melissa Paredes entra al salón de baile de Leysi Suárez para ver cómo le está yendo. “Yo pensé que ya habías ensayado, bebé. Porque ni se te siente, yo dije: ‘¡UY! La bebé no está (...) Celebra tu baile, mi amor”, dice la expareja de Rodrigo Cuba.

“Y tu samba, ¿qué parecía? Estabas matando cucarachas”, agregó.

La ex Agua Bella no se quedó callada y le respondió: “Tu tango que has hecho de 2 soles. Esas líneas, ¿qué eran? ¿de Nazca? (...) ¿Perdón? Yo ensayo, hijita. Anda con tu coreógrafo, nomás”, arremetió Suárez.

Tras salir de la habitación de baile de Leysi, Melissa continuó criticándola pero las cámaras captaron el momento.

“Dice que mi tango ha sido de 2 soles, ¿me explicas? Dice que ella tiene mejores líneas que yo. Por favor, no te pases. Yo no seré bailarina, no habré bailado en un grupo de Alma Bella, Agua Bella, no sé en cuál ha bailado”, comentó molesta la actriz.

“Cómo me va a decir eso, que no me agarre de loca porque tú sabes yo de loca, loca. Huachafa”, terminó la exintegrante de Alma Bella.

