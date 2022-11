‘El Gran Show’: Dr. Cappillo y Lucecita Ceballos se besaron en pleno baile, pese a que ella está casada

Dr. Cappillo besó a Lucecita Ceballos en 'El Gran Show' | América TV

En la sexta gala de ‘El Gran Show’, Manuel Capillo, conocido como el Dr. Capillo, bailó al ritmo de ‘Torero’ para salvarse de la temida eliminación. Para ello, contó con el refuerzo de Lucecita Ceballos, a quien besó apasionadamente al final de su presentación. Cabe resaltar que la actriz colombiana está casada con el empresario Rony Ríos.

El beso sorprendió a la ‘Señito’, a los participantes y miembros del jurado. “¿La besó en la mejilla? Ella es una mujer casada”, se preguntó Gisela Valcárcel mientras la producción repetía las imágenes del ósculo. El médico aclaró algo nervioso que todo formaba parte de la coreografía.

“Ha sido parte de la adrenalina, parte de la emoción. Me sentí Chayanne. Todo esto es profesional”, explicó el participante. La figura de ‘Al Fondo Hay Sitio’ estuvo de acuerdo con él y aseguró que “fue la pasión por el baile” lo que ocasionó que juntaran sus labios.

“El tema era que era un piquito, pero fue un poquito más allá, pero igual… La idea era reforzar y que esto salga lindo, así que también entra la actuación. Hay que ser profesional para todo. No me he sentido ofendida para nada”, añadió la colocha.

Dr. Cappillo y Lucecita Ceballos se besaron en 'El Gran Show'.

Lucecita Ceballos indicó también que no tiene problemas en realizar dichas escenas gracias a la confianza que le entrega su actual esposo. “En años anteriores me hubiera escandalizado. Es más, dejé de hacer muchas cosas por pensar en lo que pensaba la otra persona. Pero llega un momento en el que uno tiene que priorizarse y trabajar en lo que le gusta. Si uno lo hace con ganas, mejor”, dijo.

