Leslie Shaw y su indirecta a Mario Hart: “Mis exparejas cantan horrible”

Leslie Shaw no invitaría a cantar a su ex en su boda porque 'cantan horrible'. 'América Hoy'.

Leslie Shaw estuvo en el set de ‘América Hoy’ para participar de una divertida secuencia de preguntas y respuestas donde no dejó de mencionar a sus exparejas. Y es que, la cantante sorprendió a todos sus fanáticos al comprometerse con su actual novio ‘El Prefe’ y las conductoras del magazine quisieron absolver algunas dudas con respecto a la realización de su boda.

En medio de su participación, la artista nacional dejó en shock a todos los presentes en el estudio al asegurar que sus exenamorados no tienen talento para el canto. Todo comenzó cuando le consultaron a la rubia si sería capaz de invitar a alguna pareja con la que ha estado en el pasado para que cante su ceremonia.

“¿Es mito o verdad que, al mismo estilo de Estrella Torres, invitarías a tu ex a que cante en tu matrimonio?“, fue la pregunta que se leyó en pantalla y a lo que Leslie Shaw no dudó en contestar dejando entrever que le estaba enviando una indirecta a Mario Hart, con quien mantuvo una relación en el 2016 y lanzaron un tema juntos.

“No hay forma con lo horrible que cantan, horrible todos, no invitaría a ninguno menos a que cante tampoco. Yo tengo repertorio de una hora ahí, qué más quieren”, dijo causando el asombro en todos los presentadores e, incluso, Janet Barboza se ‘desmayó'.

En ese momento, el popular ‘Giselo’ mencionó: “Cuidado, que va a salir el papá”. Esto en referencia al pronunciamiento del papá de Mario Hart, quien salió en defensa a su hijo cuando la interprete de la faldita señaló que se arrepiente de haber estado con todas sus exparejas con la excepción del tatuador Stefano Alcántara, pues este último le realizó varios trabajos gratis.

Leslie Shaw aseguró que sus exparejas cantan horrible. (Captura)

¿Qué pasó entre Leslie Shaw y el padre de Mario Hart?

El papá de Mario Hart no soportó que la cantante haya dejado entrever que ‘perdió el tiempo’ con las personas con las que mantuvo una relación en el pasado. El progenitor del exchico reality utilizó sus redes sociales para sacar cara por su hijo y minimizar los conciertos de rock que realizaba Leslie Shaw.

“¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta... pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió Mario Hart Potestá.

Esto no pasó desapercibido para la artista, quien no dudó en responderle tildándolo de ‘machista’ y ‘narcisista’. Además, se refirió a la familia del piloto calificándolos de ‘soberbios’ y dejó en claro que sus seres queridos son los únicos a los que puede agradecer por el apoyo que le han dado desde que inició con su carrera artística.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente, siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie”, dijo a Trome.

Papá de Mario Hart se enfrentó a Leslie Shaw.

