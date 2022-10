Korina Rivadeneira se quejó por mala atención de una clínica tras internar a su hijo

Korina Rivadeneira denuncia malos tratos de una clínica tras internar a su hijo con Mario Hart. (Instagram)

Korina Rivadeneira se encuentra muy preocupada por la salud de su hijo recién nacido. La modelo venezolana utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores los difíciles momentos que está viviendo al lado de su bebé, quien está internado en una clínica local luego de que empeorara tras contagiarse de su hermana, Lara.

Como se recuerda, a inicios del pasado mes de agosto, la venezolana y Mario Hart anunciaron la llegada de su segundo hijo. Ambos se mostraron muy emocionados, pero nunca imaginaron que vivirían un terrible momento al tener a sus dos primogénitos enfermos al mismo tiempo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality contó que el pequeño ‘Marito’ sigue en observación y ha recibido algunos medicamentos directo a los pulmones. Lo tienen nebulizando. Esperemos que mañana mejore. Estoy un poco estresada, primero, porque no me gusta que esté mal, es muy chiquitito para que esté tan mal”.

Asimismo, Korina Rivadeneira aprovechó para expresar su molestia con la atención que recibe por parte del centro de salud, en el cual también se encuentra internada, pues quiso instalarse en una de las habitaciones para estar más cerca de su hijo. Aunque no quiso decir el nombre de la clínica, aseguró que será la última vez que se atenderá ahí.

“Me internaron precisamente para mantenerlo a él. A mí nunca me había pasado que me habían internado en una clínica, bueno, por ‘Larita’ o por un bebé, y no me habían ofrecido ni un plato de comida. Además, estoy súper estresada porque cada vez que llora (‘Marito’) llamo a la enfermera y no viene. Ya le comenté a Mario (Hart). ¡Qué rabia! No me quiero ni pelear. No voy a volver a venir a esta clínica porque, de verdad, pésimo”, indicó.

Korina Rivadeneira contó los difíciles momentos que vivió con su bebé en una clínica local. (Instagram)

Korina Rivadeneira es crítica en redes sociales y se disculpa

Horas después, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ volvió a pronunciarse y señaló que está muy nerviosa, pues su mayor preocupación es mantener a sus hijos sanos y salvos. Además, pidió disculpas si sus palabras perjudicaron a alguien. Y es que, en las redes sociales algunos usuarios comenzaron a criticarla por quejarse.

“Si ella se estresa en una clínica, imagínense las mamitas en los hospitales del MINSA que las madres duermen en sillas”, “Yo ni pienso en comer cuando mi bebé está malito de salud, primero pienso que se sane así sea clínica”, “¿Qué? y ningún familiar te llevó comida, o sea, tampoco es hotel”, fueron algunos de los comentarios en TikTok, pues el vídeo de Korina Rivadeneira también se filtró en dicha plataforma.

Ante ello, la influencer no se quedó callada y publicó un comunicado en su Instagram. “Yo sé que todo lo que digo trae consecuencias, solo quiero que sepan que ando muy nerviosa por mi bebé, han sido semanas difíciles porque tuve a Larita mal y ahora a Marito. Estos días he estado más sensible que nunca y me doy cuenta que lo mejor para estar bien es siempre seguir viendo lo mejor de todo (...) Lo siento si afecté o perjudiqué a alguien, nunca fue mi intención”, se lee este 16 de octubre.

Korina Rivadeneira explica que está muy nerviosa y estresada por la salud de su bebé. (Instagram)

