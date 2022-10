Leslie Shaw tilda de ‘machista’ al papá de Mario Hart por minimizar sus conciertos

Leslie Shaw arremetió contra el papá de Mario Hart. (Instagram)

Leslie Shaw no se quedó callada ante el comentario que tuvo el papá de Mario Hart. Y es que, el padre de su expareja no soportó que la cantante haya dejado entrever que ‘perdió el tiempo’ con las personas con las que mantuvo una relación en el pasado. Por ello, el progenitor del exchico reality utilizó sus redes sociales para sacar cara por su hijo y minimizar sus conciertos.

“¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta... pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió Mario Hart Potestá.

Esto no pasó desapercibido para Lesli Shaw, quien no dudó en responderle tildándolo de ‘machista’ y ‘narcisista’. Además, se refirió a la familia del piloto calificándolos de ‘soberbios’ y dejó en claro que sus seres queridos son los únicos a los que puede agradecer por el apoyo que le han dado desde que inició con su carrera artística.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente, siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie”, dijo a Trome.

Papá de Mario Hart se enfrenta a Leslie Shaw. (Instagram)

“Mi carrera está en ascenso desde que empecé, a los 16 años tenía mi primer álbum, a los 17 mis videoclips estaban en MTV y a los 19 participé en Viña del Mar, siento que desde ahí empezó mi despegue. Si tuviera que agradecerle a algún artista por apoyarme sería a Mau y Ricky con ‘La Faldita’, a Thalía, Gente de Zona, Abraham Mateo. Si tengo que agradecerle a alguien serían a los artistas de verdad, que están tiempo en esta industria musical, que tiene mucho talento, trayectoria. A ellos sí tendría que agradecerles”, agregó dejando entrever que no considera a Mario Hart un artista.

Recordemos que, Leslie Shaw ganó mayor reconocimiento cuando representó al Perú en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el 2011. Sus canciones comenzaron a sonar con más fuerza, pero no fue hasta el 2016 que cambió el rock por la música urbana lanzando su primer tema junto a Mario Hart. Posteriormente, continuó desarrollándose en el mismo ámbito musical ganando nominaciones y premios.

Actualmente, la rubia se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues acaba de comprometerse con su novio el reguetonero ‘El Prefe’. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el artista cubano mostró imágenes de la pedida de mano. “She said yes (Dijo que sí). Te amo”, “Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, “Te amo”, escribió en cada una de las tiernas publicaciones donde se ve a Leslie Shaw luciendo el anillo con una gran sonrisa en el rostro.

Leslie Shaw se comprometió con 'El Prefe'. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO