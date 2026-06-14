La historia de Dick Advocaat, el DT que lloró por el gol de Curazao a pesar de perder 1-7 ante Alemania por el Mundial 2026

El equipo caribeño se estrenó en la Copa Mundial de la FIFA con un hito, gracias al 1-1 transitorio de Livano Comenencia a los 21 minutos, antes de sufrir la avalancha alemana en Houston (Imago)

Dick Advocaat ya tenía un lugar asegurado en los registros del fútbol, pero el 14 de junio de 2026 su historia adquirió otra dimensión: al mando de Curazao, dirigió el primer partido mundialista del país y estableció el récord como entrenador de mayor edad en conducir un encuentro de la Copa Mundial de la FIFA, con 78 años y 280 días, en Houston, frente a Alemania.

Ese debut incluyó una escena que recorrió la transmisión internacional. Durante los himnos en el NRG Stadium, las cámaras captaron a Advocaat con lágrimas en el rostro. Minutos después, la emoción se repitió con el primer gol de Curazao en un Mundial, convertido por Livano Comenencia para el 1-1 parcial a los 21 minutos, antes de la derrota por 7-1.

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Aquel momento tuvo un trasfondo personal y deportivo. Tras clasificar a Curazao de manera invicta y luego de un empate decisivo ante Jamaica, Advocaat había renunciado el 23 de febrero de 2026, a 108 días del inicio del torneo, por un diagnóstico de cáncer en su hija. Regresó a los Países Bajos para acompañar el tratamiento y la quimioterapia. En el comunicado difundido por la Federación de Fútbol de Curazao, el entrenador explicó: “Siempre he dicho que la familia está antes que el fútbol. Esta es una decisión natural”.

La selección caribeña quedó entonces en manos de Fred Rutten, pero el escenario cambió a mediados de mayo: la evolución favorable en la salud de la hija del técnico coincidió con una crisis deportiva marcada por derrotas en amistosos ante Australia y China, que desembocó en la salida de Rutten. Con el pedido de futbolistas, dirigentes y patrocinadores, Advocaat aceptó volver y, menos de un mes después, condujo a Curazao en su estreno mundialista.

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Un debut histórico: récord de edad, primer gol y una imagen que dio la vuelta al mundo

Dick Advocaat hizo historia en Houston al convertirse en el técnico más veterano en dirigir un Mundial. Además, vivió con emoción el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. (AFP)

Curazao, la nación de menor población que logró clasificarse a una Copa del Mundo, afrontó su primera presentación ante un rival de máximo calibre. Alemania golpeó temprano con un tanto de Felix Nmecha a los seis minutos, pero el equipo caribeño sostuvo el partido y llegó a ilusionarse cuando Comenencia marcó el 1-1 a los 21.

El gol tuvo una carga simbólica adicional. Comenencia juega en el Zurich FC de Suiza, se formó en las inferiores del PSV Eindhoven y desde 2024 aceptó la convocatoria de Curazao, pese a haber integrado selecciones neerlandesas en categorías con límite de edad. Su definición quedó como la primera diana del seleccionado en la historia de los Mundiales.

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En la previa, la transmisión mostró a Advocaat conmovido en el banco de suplentes después del himno de Curazao. La escena se repitió tras el empate transitorio, con el entrenador secándose las lágrimas en una jornada que, aun con la goleada final, quedó fijada como un hito para el país.

El partido también ofreció un contraste generacional en los bancos: Advocaat compartió escenario con Julian Nagelsmann, seleccionador alemán de 38 años, en el mismo encuentro en el que el neerlandés selló su condición de técnico más veterano en dirigir en una Copa del Mundo.

La renuncia de febrero y el regreso tras la crisis: “La familia está antes que el fútbol”

A solo meses del Mundial, Dick Advocaat dejó el cargo para acompañar a su hija durante un tratamiento contra el cáncer. La mejora familiar y la crisis deportiva facilitaron su regreso. (UEFA)

La presencia de Advocaat en el Mundial estuvo en duda hasta pocas semanas antes del inicio del torneo. Luego de la clasificación invicta, su salida en febrero sacudió a Curazao por la proximidad del torneo y por el contexto en el que se produjo: el anuncio llegó inmediatamente después del billete histórico obtenido tras un empate decisivo ante Jamaica.

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El motivo fue la situación de salud de su hija, afectada por un diagnóstico grave de cáncer. El entrenador regresó a los Países Bajos para acompañar el proceso médico, con tratamiento y sesiones de quimioterapia. En marzo, su asistente Cor Pot describió el impacto emocional al afirmar que la experiencia “le costó algunos años de su vida”, en referencia al estrés y la preocupación acumulados.

Rutten asumió en su reemplazo, pero los resultados en la preparación no acompañaron: Curazao perdió los amistosos ante Australia y China bajo su conducción y el técnico terminó presentando su renuncia. Con un panorama familiar más estable y ante el reclamo interno, Advocaat volvió al cargo a mediados de mayo para encarar, en tiempo récord, el debut mundialista.

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La derrota 7-1 ante Alemania y las palabras del entrenador en Houston

Tras la goleada sufrida ante Alemania, Dick Advocaat reconoció la superioridad rival, aunque destacó el orgullo de Curazao por competir en su primera Copa del Mundo. (DPA)

En la conferencia de prensa posterior al partido, Advocaat evaluó el estreno con una mirada crítica sobre el marcador final y el rendimiento. “Fueron simplemente demasiado fuertes. Concedimos demasiados goles evitables, diría que 4-1 era un resultado correcto, pero a nivel de calidad Alemania fue mejor que nosotros”, afirmó en el NRG Stadium.

El entrenador también destacó el apoyo de los hinchas de Curazao, aun con la derrota, y admitió que la reacción del público tuvo incidencia directa en su emoción. “Fue la alegría de la gente de Curazao, también se vio después del partido. Quizás sea mi edad, pero ahí es cuando emerge la emoción. Tengo que intentar evitarlo, no me gusta, pero me emocioné por la alegría de la gente”, aseguró. Luego agregó: “Creo que podemos estar orgullosos”.

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Alemania, por su parte, inició el torneo con una goleada que le dio impulso en el grupo E, donde también figuran Ecuador y Costa de Marfil. Los goles fueron de Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (dos), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

Curazao, integrante del Reino de los Países Bajos, se sostuvo en su debut con el valor de un hecho irreversible: ya tiene un partido disputado en un Mundial y un gol en ese escenario. En palabras de Advocaat, la carga se reparte de otro modo: “La presión la tienen los demás, nosotros estamos orgullosos por participar”.

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Nacido el 27 de septiembre de 1947 en La Haya, Advocaat llegó a la Copa del Mundo de 2026 con más de cuatro décadas de trayectoria y con una marca personal adicional: se trató de su tercera participación mundialista al frente de una selección distinta, tras conducir a los Países Bajos en Estados Unidos 1994 y a Corea del Sur en Alemania 2006.

Su recorrido internacional incluyó pasos por Bélgica, Rusia, Serbia, Irak y Emiratos Árabes Unidos, además de etapas exitosas en clubes como PSV Eindhoven, Glasgow Rangers y Zenit de San Petersburgo, con títulos europeos en 2008.